Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ολοκληρώθηκε η γραφειοκρατία, στο «Ολντ Τράφορντ» απόψε ο Ράνγκνικ

Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έκδοση της άδειας εργασίας του ολοκληρώθηκαν, και έτσι ο Ραλφ Ράνγκνικ θα βρεθεί απόψε στο «Ολντ Τράφορντ» για να παρακολουθήσει από κόντα το ντέρμπι της Γιουνάιτεντ κόντρα στην Άρσεναλ.

Οι τυπικές λεπτομέρειες που καθυστερούσαν την άφιξη στην Αγγλία του νέου υπηρεσιακού προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ραλφ Ράνγκνικ, αποτελούν πλέον παρελθόν. Έτσι, ο 63χρονος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να μεταβεί σήμερα κιόλας στο Μάντσεστερ και να παρακολουθήσει για πρώτη φορά από κοντά την καινούργια του ομάδα, στην αποψινή μονομαχία της κόντρα στην Άρσεναλ (22.15, Cosmote Sport 2 HD).

Μετά την διευθέτηση των γραφειοκρατικών αυτών εμποδίων, ο Γερμανός θα αναλάβει από αύριο κιόλας τα ηνία της Γιουνάιτεντ, ενώ θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της ομάδας στο κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας. Έτσι, το αποψινό ντέρμπι θα είναι το τελευταίο του Μάικλ Κάρικ ως πρώτος προπονητής με τους «κόκκινους διαβόλους», με τον Άγγλο να επιστρέφει στον ρόλο του ως μέλος του προπονητικού τιμ.

BREAKING



Ralf Rangnick has been granted his work permit to begin work as Manchester United's new Interim Manager



He'll be at Old Trafford tonight where Michael Carrick will take charge of the first team for the final time tonight when they face Arsenal