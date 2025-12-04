Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πλήρωσε την... καθίζηση μετά το γκολ του Νταλότ και η Γουέστ Χαμ έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) από το «Ολντ Τράφορντ».

Κυρίαρχη, αποτελεσματική αλλά απρόσεχτη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Γούεστ Χαμ του βασικού Ντίνου Μαυροπάνου, καθώς η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ χάρισε στα Σφυριά τον βαθμό της ισοπαλίας μετά το τελικό 1-1. Οι Κόκκινοι Διάβολοι προηγήθηκαν με τον Νταλότ, όμως οι Λονδρέζοι τους τιμώρησαν και τους άφησαν στην 8η θέση της Premier League με 22 βαθμούς.

Σχετικά «ήσυχο» το πρώτο μέρος, στο οποίο η Γιουνάιτεντ ήλεγξε το παιχνίδι επιβάλλοντας τον ρυθμό της, ενώ η Γουέστ Χαμ βρισκόταν σε θέση άμυνας απειλώντας κυρίως από αντεπιθέσεις. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε μόλις στο 24ο λεπτό με το μακρινό πλασέ του Μπουμό, το οποίο εξουδετέρωσε αποτελεσματικά ο Αρεολά. Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι Κόκκινοι Διάβολοι άγγιξαν το γκολ σε δύο χρόνους. Την προσπάθεια του Ζίρκζεϊ σταμάτησε πάνω στην γραμμή ο Γουάν-Μπισάκα, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Μπρούνο Φερνάντες σημάδεψε το δοκάρι του Αρεολά.

Ίδια η εικόνα στο δεύτερο μέρος, με την ομάδα του Αμορίμ να πιέζει από την αρχή για να πάρει τα ηνία στην αναμέτρηση. Τον Γόρδιο δεσμό έλυσε τελικά ο Νταλότ που βρήκε δίχτυα στην Premier League για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024. Η φάση ξεκίνησε από την ενέργεια του Ντιαλό από τα δεξιά, ο Κασεμίρο στην συνέχεια έκανε κάτι σαν σέντρα-σουτ και η μπάλα «έκατσε» στα πόδια του Νταλότ που εκτέλεσε ψύχραιμα για το 1-0 στο 58'. Εκεί όμως... σταμάτησε να παίζει η Γιουνάιτεντ που ναι μην είχε τον έλεγχο, αλλά δεν «καθάρισε» το ματς. Και η Γουέστ Χαμ την τιμώρησε. Στο 83', ο Μαγκασά βρέθηκε προ κενής εστίας από το κόρνερ της ομάδας του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την ισοφάριση. Το τελικό 1-1 δεν άλλαξε ως το τέλος και η Γιουνάιτεντ έχασε δύο σημαντικούς βαθμούς, ενώ τα Σφυριά παρέμειναν στην ζώνη του υποβιβασμού.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ρούμπεν Αμορίμ): Λάμενς, Μαζράουι, Χέβεν (46' Γιορό), Σο (88' Μαρτίνες), Ντιαλό, Κασεμίρο, Φερνάντες, Νταλότ (68' Ντόργκου), Μπουμό, Κούνια (77' Oυγκάρτε), Ζίρκζι (78' Μάουντ)

Γουέστ Χαμ (Νούνο Εσπίριτο Σάντο): Αρεολά, Γουάν-Μπισάκα, Μαυροπάνος, Τοντιμπό, Ντιούφ, Μαγκασά, Ποτς (83' Ίρβιγνκ), Μπόουεν, Σούτσεκ (83' Καντέ), Φερνάντες, Γουίλσον (88' Κίλμαν)

Η βαθμολογία της Premier League

1. Άρσεναλ 33

2. Μάνστεστερ Σίτι 28

3. Άστον Βίλα 27

4. Τσέλσι 24

5. Κρίσταλ Πάλας 23

6. Σάντερλαντ 23

7. Μπράιτον 22

8. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 22

9. Λίβερπουλ 22

10. Έβερτον 21

Αναλυτικά η βαθμολογία της Premier League