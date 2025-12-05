Αυτοί είναι οι έξι «γίγαντες» που κοντράρονται για τον Μουζακίτη σύμφωνα με τους Τούρκους
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη μία, Ρεάλ Μαδρίτης από την άλλη, πορτογαλικός εμφύλιος Πόρτο-Μπενφίκα παραπέρα και στη μέση η Μίλαν με την Άρσεναλ. Όχι δεν μιλάμε για κάποια φάση του Champions League, ούτε αναφερόμαστε στα σχέδια της European Super League.
Αυτοί είναι οι έξι γίγαντες που έχουν κυκλώσει το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη όπως τονίζει ο δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ. Ο 18χρονος χαφ του Ολυμπιακού έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του και καθημερινά βρίσκεται στα δημοσιεύματα των ΜΜΕ του εξωτερικού ως πιθανός μεταγραφικός στόχος.
Ωστόσο οι παραπάνω σύλλογοι δεν κοιτούν απλά την περίπτωση του νικητή του βραβείου Golden Boy Web αλλά έχουν ήδη ξεκινήσει κούρσα για την απόκτησή του, με την ίδια πηγή να λέει ότι ο Ολυμπιακός κοστολογεί τον διεθνή χαφ στα 40 εκατ. ευρώ.
🚨🆕 #Olympiacos 🇬🇷— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 5, 2025
SL Benfica, FC Porto, AC Milan, Manchester United, Arsenal and Real Madrid are battling for Olympiacos’ young star Christos Mouzakitis!
💰 The Greek club demands €40M for the deal. https://t.co/eWDuSzDGMM pic.twitter.com/HvYaj8CyRl
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.