Ο Ρούμπεν Αμορίμ εμφανίστηκε φανερά εκνευρισμένος στην συνέντευξη Τύπου μετά την νέα εντός έδρας ήττας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Γουέστ Χαμ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχθηκε χθες βράδυ (04/12) την Γουέστ Χαμ στα πλαίσια της εμβόλιμης 14ης αγωνιστικής της Premier League και όλα έδειχναν ότι οι γηπεδούχοι θα σημειώναν την δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, μετα και την εκτός έδρας νίκη με ανατροπή κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας τη Κυριακή (30/11), καθώς προηγούνταν με 1-0 μετά το γκολ του Ντιόγκο Νταλότ στο 58ο λεπτό του παιχνιδιού.

Μια νίκη θα είχε ανεβάσει την ομάδα του Αμορίμ στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, που οδηγεί στο Champions League, αλλά το τέρμα του Σουνγκούτου Μαγκάσα στο 83ο λεπτό, έφερε την ισοφάριση για τους φιλοξενούμενους και γκρέμισε κάθε ελπίδα για τους «κόκκινους διαβόλους».

Ο Αμορίμ στην συνέντευξη Τύπου μετά την λήξη της αναμέτρησης, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας που επέδειξε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, με την Γιουνάιτεντ να χάνει βαθμούς για δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας αγώνα.

«Είμαι απλά απογοητευμένος και θυμωμένος, αυτό είναι όλο», ήταν τα πρώτα λόγια του 40χρόνου προπονητή.

«(To γκολ) Συνέβη από μία μακρινή μπαλιά. Κέρδισαν τη δεύτερη μπαλιά εναντίον τριών παικτών. Οι δεύτερες μπάλες μερικές φορές είναι τακτικά ζητήματα. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε με τους παίκτες που έχουμε. Στα τελευταία λεπτά, η μπάλα ήταν μακριά από τον αντίπαλο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια ομάδα που είναι τόσο ψηλότερη από εμάς να κερδίζει κόρνερ», συμπλήρωσε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Τα συναισθήματα του Αμορίμ φαίνεται ότι συμμερίζεται και ένας θρύλος της ομάδας, ο Ρόι Κιν, ο οποίος δήλωσε στο «SkySports» πως: «Η λέξη που θα χρησιμοποιούν όλοι μετά το τέλος του αγώνα είναι απογοήτευση. Δεν θα εμπιστευόμουν ούτε θα πίστευα σε αυτή την ομάδα, κάθε φορά που την βλέπω με απογοητεύει. Μπορεί να έχουν την ικανότητα να σκοράρουν πολλά γκολ, αλλά στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή υπάρχουν ακόμα τεράστια ερωτηματικά».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον στην όγδοη θέση της βαθμολογίας με 22 βαθμούς, σε ισοβαθμία με την εν ενεργεία πρωταθλήτρια Λίβερπουλ και στο -2 από την τέταρτη Τσέλσι που έχει συγκεντρώσει 24.