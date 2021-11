Κλοπ: «Αφού δεν πήρε και φέτος τη Χρυσή Μπάλα ο Λεβαντόφσκι...» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ φαίνεται ότι τάσσεται υπέρ όσων θεωρούν ότι φέτος αδικήθηκε στη Χρυσή Μπάλα ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. «Θα περίμενα πιο ψηλά και τον Σαλάχ» είπε ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι της Τετάρτης με την Έβερτον, ο Kloppo κλήθηκε να τοποθετηθεί για τη νέα νίκη, την 7η στα χρονικά, του Μέσι στο Ballon d' Or και αυτό που είχε να πει ήταν πως:

«Στον Λιονέλ Μέσι μπορείς να δίνει βραβείο για την καριέρα του γενικότερα ή για το ποδόσφαιρο που παίζει.

Όμως, αν και τη φετινή σεζόν δεν κατάφερε να πάρει τη Χρυσή Μπάλα ο Λεβαντόφσκι τότε νομίζω γενικότερα είναι δύσκολο να την πάρει ποτέ...».

Όσο για τον Μοχάμεντ Σαλάχ που κατετάγη στην 7η θέση κάτω και από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Κλοπ δήλωσε: «Θα περίμενα να τον δω πιο ψηλά, εξεπλάγην βλέποντας την 7η θέση που πήρε».

🗣"If you don't give it to Robert Lewandowski this time then it's quite tricky to get it at all and Mo definitely should have been higher up."



Jurgen Klopp is surprised that Mo Salah wasn't higher up on the Ballon d'OR 2021 table pic.twitter.com/YZFyH6FjTK