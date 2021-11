Σαλάχ: Μπορούσε να προσπέρασει τον Κριστιάνο στη Χρυσή Μπάλα

Όχι ότι έχει μεγάλη διαφορά η 6η με την 7η θέση, αλλά θα μπορούσε ο Μοχάμεντ Σαλάχ να έχει καταγράψει στο βιογραφικό του έναν τερματισμό πάνω από τον Κριστιάνο στη Χρυσή Μπάλα του 2021.

Ο «Φαραώ» της Λίβερπουλ κατετάγη στην 7η θέση με 121 πόντους, έναντι των 178 με τους οποίους τερμάτισε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μέσα στο τρέχον έτος με όσα κάνει ο Αιγύπτιος με τη φανέλα του κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ, είναι πολύ καλύτερος από τον CR7, παρά το εκπληκτικό ξεκίνημα του ηγέτη των «κόκκινων διαβόλων» στην επαναφορά του στην Premier League.

Ο Σαλάχ μέσα στο 2021 έχει πετύχει δυο γκολ περισσότερα σε τρία ματς παραπάνω, έχει τις διπλάσιες ασίστ, έχει δημιουργήσει περίπου τις διπλάσιες ευκαιρίες για σκοράρισμα και έχει πολύ περισσότερες επαφές με τη μπάλα στο αντίπαλο «κουτί».

COMPARED: Mohamed Salah vs. Cristiano Ronaldo in league and European club competition in 2021:



Games: 44-41

Goals: 29-27

Assists: 10-5

Shots on target: 70-74

Chances created: 71-43

Take-ons completed: 60-57

Touches in opp. box: 388-229



7th and 6th. #BallondOr pic.twitter.com/kI3yHuuRoI