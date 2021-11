Ρέιντζερς: «Ξηλώνει» τον Τζέραρντ από κάθε σημείο του γηπέδου της (vid)

Επιθυμία της Ρέιντζερς είναι να ξεχάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τον Τζέραρντ, γι' αυτό και ξεκίνησε να ξηλώνει από κάθε γωνία του γηπέδου οτιδήποτε θυμίζει τον πρώην, πλέον, προπονητή της.

Ο 41χρονος Άγλλος προπονητής έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας στην Σκωτία για λογαριασμό της Ρέιντζερς, ξεκινάει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Άστον Βίλα.

Την περυσινή σεζόν ο Τζέραρντ έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδών της Ρέιντζερς αφού την οδήγησε για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια στον τίτλο του πρωταθλήματος. Μάλιστα, σε 192 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις είχε απολογισμό 124 νικών, 41 ισοπαλιών και μόλις 27 ηττών.

Πλέον όμως ο «Στίβι» θα βρίσκεται στα γήπεδα της Premier League και συγκεκριμένα στο πάγκο των «χωριατών». Μία εξέλιξη την οποία ορισμένοι φίλοι των πρωταθλητών Σκωτίας δεν είδαν με καλό μάτι και ξέσπασαν στα social media εις βάρος του πρώην προπονητή της ομάδας τους.

Εκτός όμως από αυτό η Ρέιντζερς, είναι αποφασισμένη να ξεχάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τον Τζέραρντ, γι' αυτό και ξεκίνησε να ξηλώνει από κάθε γωνία του γηπέδου οτιδήποτε θυμίζει τον πρώην, πλέον, προπονητή της.

🚨 | Rangers have started to remove Steven Gerrard's 'Welcome to Ibrox' sign pic.twitter.com/mP4ARmPCxs