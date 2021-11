Στίβεν Τζέραρντ: Επιστρέφοντας στο «Άνφιλντ» πιο γεμάτος και με αναμνήσεις - μαθήματα (vids)

Σε ακριβώς έναν μήνα ο Στίβεν Τζέραρντ θα χρειαστεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του και την ανατριχίλα καθώς θα περπατήσει ξανά στο «Άνφιλντ», έστω και ως αντίπαλος.

Ο Stevie G από το πρωί της Πέμπτης είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Άστον Βίλα, με τον θρυλικό πρώην ηγέτη της Λίβερπουλ να επιστρέφει στην Premier League προκειμένου να πιάσει δουλειά για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα, ως κόουτς ομάδας του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Οι «χωριάτες» επισημοποίησαν την πρόσληψη του ανθρώπου που επανέφερε την Ρέιντζερς στην κορυφή του σκωτσέζικου πρωταθλήματος και ο Τζέραρντ έχει μπροστά του ακριβώς έναν μήνα να προετοιμαστεί για μια πολύ ιδιαίτερη μέρα...

Κάποτε ήταν εκείνος που με την κόκκινη φανέλα κατέβαινε τα σκαλιά προς τον αγωνιστικό χώρο, ακουμπούσε την ιστορική πινακίδα με το «This is Anfield» και έπαιρνε το χειροκρότημα της αναγνώρισης, της εκτίμησης και της αγάπης του κόσμου για όσα είχε προσφέρει στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ.

Κάτι παρόμοιο θα συμβεί και στις 11 του Δεκέμβρη κι ας πατήσει τον αγωνιστικό χώρο της ιστορικής έδρας της Λίβερπουλ με σακάκι, καλά παπούτσια και με την ιδιότητα του προπονητή της αντίπαλης ομάδας.

Η Άστον Βίλα θα βρεθεί στο «Άνφιλντ» σε έναν μήνα και εκεί ο Stevie G αναμένεται να ζήσει μοναδικές στιγμές, έχοντας όμως καταστρώσει πλάνο με το οποίο οι παίκτες του θα πρέπει να «πονέσουν» την δική του, μεγάλη αγάπη...

Ακόμα και την ημέρα που αποχαιρετούσε τον κόσμο της Λίβερπουλ παρέα με τα κοριτσάκια του – δεν είχε αποκτήσει ακόμα τον γιο – και τη σύζυγό του, ο Στίβεν Τζέραρντ είχε να περπατήσει στους παλιούς εσωτερικούς χώρους του «Άνφιλντ».

Και φυσικά αντίκριζε τις εξέδρες δίχως τις αναβαθμίσεις που έχουν σημειωθεί και την αύξηση της χωρητικότητας με την εγκατάσταση νέων κερκίδων τα τελευταία χρόνια.

Πίσω στο 2015, όταν και είχε αποφασίσει να κουνήσει πλέον το μαντήλι του αποχαιρετισμού στην αγαπημένη του ομάδα και να ταξιδέψει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για να συγκεντρώσει εμπειρίες από το MLS προτού αποσυρθεί, ο Τζέραρντ είχε γευτεί τις εικόνες του παλιού «Άνφιλντ».

Το «σπίτι» του, γιατί τέτοιο θα το αισθάνεται πάντα, ακόμα κι αν η επαγγελματική του στέγη θα είναι πλέον το «Βίλα Παρκ», θα του προσφέρει νέα εμπειρία και θα τον μαγέψει. Είναι το μόνο σίγουρο.

Μια από τις τελυεταίες φορές που αγωνίστηκε εκεί, ήταν ένα ματς των θρύλων της Ρεάλ απέναντι σε εκείνους της Λίβερπουλ, με τον Τζέραρντ να κερδίζει πέναλτι, να σκοράρει με πλάγιο βολέ και να γνωρίζει την αποθέωση.

Το όνομα του Τζέραρντ είναι ένα από τα λιγοστά που μπαίνουν δίπλα σε αυτό της Λίβερπουλ στα χρονικά του συλλόγου, ως μια από τις σπουδαιότερες μορφές που τίμησαν και υπηρέτησαν το κλαμπ.

Ο θρύλος της ομάδας γνωρίζει πολύ καλά πόσα πρόσφερε και πόσα πήρε από τους «κόκκινους» και πόσο δυνατό είναι το συναισθηματικό δέσιμο, ωστόσο, οι τελευταίες του σεζόν με τη φανέλα που ιδανικά δεν θα ήθελε ν' αποχωριστεί ποτέ, είχαν πόνο.

Φυσικά ουδείς έχει ξεχάσει – όπως κι εκείνος δεν μπορεί να το κάνει όσο κι αν προσπάθησε – το γλίστρημα στο «Άνφιλντ» στην ήττα από την Τσέλσι που καταδίκασε τη Λίβερπουλ στην απώλεια του τίτλου που κυνήγησε με όλες τις δυνάμεις της, το 2014.

Και την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο, το τελευταίο του ματς στο «Άνφιλντ» ήταν μια ήττα από την Κρίσταλ Πάλας με σκορ 3-1, ενώ, στο τελευταίο του παιχνίδι ως μέλος του κλαμπ του λιμανιού σημειώθηκε ήττα – ντροπή με το τελικό 6-1.

Αποχωρώντας από την τεχνική ηγεσία της Ρέιντζερς και γνωρίζοντας πως έχει βάλει το νερό στ' αυλάκι για να συνεχίσει η ομάδα την κυριαρχία της στο σκωτσέζικο ποδόσφαιρο, η πρώην, πλέον, ομάδα του τα είπε όλα για εκείνον και όσα πέτυχε.

«Η Ρέιντζερς είναι πλέον ένα σύνολο που αντέχει στο υψηλότατο επίπεδο ανταγωνισμού και είναι ικανότατο να παίρνει νίκες και να πρωταγωνιστεί με ενθουσιασμό σε όλα τα “μέτωπα”» ανέφεραν οι «διαμαρτυρόμενοι» για τον Stevie G.

Από το 2018 μέχρι και φέτος, ο νυν κόουτς της Άστον Βίλα έγραψε τη δική του ιστορία ως «τιμονιέρης» της Ρέιντζερς, με την οποία σε γενική εικόνα είχε 192 ματς, 124 νίκες, 41 ισοπαλίες, 27 ήττες, 407 γκολ υπέρ, 139 τέρματα κατά.

Για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 που ολοκληρώθηκε με τον θρίαμβο του αήττητου πρωταθλήματος, τον 55ο τίτλο του συλλόγου της Γλασκώβης και το φινάλε του σερί που είχε χτίσει η Σέλτικ, η αρμάδα που είχε δημιουργήσει και δουλέψει ο Τζέραρντ είχε 38 ματς, 32 νίκες, 6 ισοπαλίες, 92 γκολ υπέρ, 13 γκολ κατά, 26 clen sheets, 100% στα εντός έδρας, 102 πόντους.

🚨 | Rangers' statement on Steven Gerrard departing the club



🗣 "Rangers now have a highly competitive playing squad that is now capable of both winning and entertaining on all fronts." pic.twitter.com/fhLiJGJKOy