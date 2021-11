Τότεναμ: Η πρόσληψη Κόντε «ζεσταίνει» τον Κέιν

Με την πρόσληψη του Αντόνιο Κόντε η Τότεναμ δείχνει την πρόθεση της να πρωταγωνιστήσει και «ζεσταίνει» ξανά τον ηγέτη της, Χάρι Κέιν.

To καλοκαίρι ο Χάρι Κέιν είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Τοτενάμ. Ο Άγγλος επιθετικός ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία τόσο με τη Μάντσεστερ Σίτι όσο και με την Τσέλσι, όμως ο Ντάνιελ Λέβι δεν σκόπευε να πουλήσει τον φυσικό ηγέτη της ομάδας του.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας έμεινε εν τέλει στα «Σπιρούνια» με το... ζόρι, καθώς η διοίκηση δεν δέχτηκε να τον πουλήσει παρά τις υψηλές προτάσεις της Σίτι και η δυσαρέσκεια του είναι εμφανής από την αγωνιστική του εικόνα. O Kέιν σε εννιά παιχνίδια πρωταθλήματος έχει ένα γκολ και μια ασίστ. Αποκαρδιωτικοί αριθμοί για έναν επιθετικό της κλάσης του.

Ο 28χρονος φορ έβλεπε για ακόμα μια χρονιά τη Τότεναμ υπο τις οδηγίες του Νούνο Εσπίριτο Σάντος να παρουσιάζει μια μέτρια αγωνιστική εικόνα, όμως τα δεδομένα με την πρόσληψη του Αντόνιο Κόντε, αλλάζουν.

Οι Λονδρέζοι έδωσαν στον Ιταλό τεχνικό τα διπλάσια από όσα παίρνει ο πρωταθλητής Ευρώπης, Τόμας Τούχελ, κάνοντας τον Κόντε τον δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο τεχνικό στο νησί πίσω από τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ενδεικτικό της πρόθεσης της διοίκησης να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Sun» ο Κέιν πήρε με καλό «μάτι» την άφιξη του Κόντε και πλέον βλέπει πιο ζεστά την παραμονή του στο Λονδίνο για λογαριασμό της Τότεναμ, καθώς πείστηκε πως η ομάδα του σκοπεύει να πρωταγωνιστήσει στην Premier League.

