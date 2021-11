Τότεναμ: O Κόντε και με τη βούλα νέος προπονητής της ομάδας

Ο Αντόνιο Κόντε είναι ο νέος προπονητής της Τότεναμ για τους επόμενους 18 μήνες με όρο επέκτασης της συνεργασίας του με τον λονδρέζικο σύλλογο και μετά το 2023.

Από το μεσημέρι της Τρίτης ο Αντόνιο Κόντε είναι πλέον με κάθε επισημότητα νέος τεχνικός των «σπιρουνιών» για τους επόμενους 18 μήνες μέχρι και το καλοκαίρι του 2023.

Η ομάδα του Λονδίνου απέλυσε τον Νούνο Σάντο μετά και το 3-0 από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 10η αγωνιστική της Premier League και ο Αντόνιο Κόντε προσελήφθη για να προσπαθήσει να ηρεμήσει την κατάσταση και στη συνέχεια να τη βελτιώσει.

Ο Ιταλός κόουτς υπέγραψε μέχρι και το 2023 με όρο επέκτασης της συνεργασίας των δύο πλευρών μετά το πέρας των 18 μηνών.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.