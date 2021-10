Ο Ζαχά δέχθηκε ρατσιστική επίθεση: «Είμαι μαύρος και περήφανος» (vid)

Θύμα ρατσιστικής επίθεσης, μετά τη νίκη με 2-0 της Κρίσταλ Πάλας επί της Μάντσεστερ Σίτι, έπεσε ο Ουίλφριντ Ζαχά.

Ο 28χρονος επιθετικός της Κρίσταλ Πάλας ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε το σκορ στο «Έτιχαντ» απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι για να έρθει δύο λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα, ο συμπαίκτης του Γκάλαχερ και να διαμορφώσει το τελικό 2-0.

Εκτός από το γκολ που σημείωσε, ο Ζαχά ήταν επίσης πρωταγωνιστής όταν μετά από σκληρό μαρκάρισμα του Λαπόρτ έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα ο αμυντικός των «πολιτών» να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα.

Half-time scenes at the Etihad 😱



Wilfried Zaha is fuming with the Man City players 😡 pic.twitter.com/W9DT6xHy04