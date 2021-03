Ο Ζαχά έγινε ο πρώτος παίκτης της Premier League που δεν γονάτισε πριν από ματς (vid)

Η Κρίσταλ Πάλας υποδέχτηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/3) τη Γουέστ Μπρομ για την 28η αγωνιστική της Premier League και ο Ουιλφρίντ Ζαχά έκανε πράξη αυτό που είχε προαναγγείλει από τα μέσα Φεβρουαρίου.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού δεν γονάτισε στη γνωστή συμβολική κίνηση κατά του ρατσισμού καθώς αποτελεί «ρουτίνα», ενώ υπάρχουν παίκτες που συνεχίζουν να δέχονται ρατσιστικές επιθέσεις.

«Η απόφαση να μένω όρθιος πριν την έναρξη έχει γίνει γνωστή εδώ και μερικές εβδομάδες. Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απόφαση αλλά προσωπικά νιώθω ότι αποτελεί πλέον μέρος της ρουτίνας πριν από τα ματς και αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία εάν γονατίζουμε ή στεκόμαστε όρθιοι καθώς μερικοί από εμάς συνεχίζουμε να δεχόμαστε ρατσιστικές επιθέσεις.

Ξέρω ότι γίνεται πολλή δουλειά πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας στην Premier League και τις άλλες Αρχές για να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι κάτι που το σέβομαι απόλυτα. Επίσης σέβομαι απόλυτα τους συμπαίκτες μου, καθώς και τους παίκτες των άλλων ομάδων που συνεχίζουν να γονατίζουν.

Πιστεύω ότι ως κοινωνία πρέπει να ενθαρρύνουμε την καλύτερη εκπαίδευση στα σχολεία, και οι εταιρίες social media θα πρέπει να λαμβάνουν δράση κόντρα σε ανθρώπους που προσβάλλουν άλλου online, όχι μόνο όταν πρόκειται για ποδοσφαιριστές».

Wilfried Zaha has called for greater efforts towards education on racial inequality and says social media companies should start taking "strong action" over racism.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 13, 2021