Νιούκαστλ: Πήρε εξιτήριο ο οπαδός που υπέστη έμφραγμα στην εξέδρα (vid)

Ο 80χρονος Άλαν Σμιθ επέστρεψε σπίτι του μετά την νοσηλεία που χρειάστηκε λόγω του εμφράγματος που υπέστη στην εξέδρα κατά τη διάρκεια του ματς της Νιούκαστλ με την Τότεναμ.

Ο Άλαν Τζορτζ Σμιθ, 80 ετών, κατέρρευσε στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης της Νιούκαστλ με την Τότεναμ, με τον Ρεγκιλόν ν' ακούει τις φωνές του κόσμου και να ενημερώνει τον διαιτητή προκειμένου να σταματήσει το ματς.

Ο Έρικ Ντάιερ έτρεξε στον πάγκο των «σπιρουνιών» και είπε στον γιατρό της ομάδας να πάει γρήγορα στην εξέδρα με τον απινιδωτή για να βοηθήσει.

Με τις συντονισμένες κινήσεις όλων, ο 80χρονος οπαδός συνήλθε, διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και παρέμεινε μέχρι και την Τετάρτη, παίρνοντας πλέον εξιτήριο, έπειτα και από την τοποθέτηση τεσσάρων στεντ μετά το έμφραγμα.

🙌 We are delighted to report that Alan Smith, the supporter who was taken ill during our home fixture against Spurs, has now been discharged from hospital!



He will spend the next few weeks building up his strength at home and hopes to be back at St James’ Park later this year.