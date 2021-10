Ρεγκιλόν: «Φώναζε ο κόσμος να σταματήσουμε και είδα τον οπαδό στο έδαφος» (vid)

Ο Σέρχι Ρεγκιλόν που έδρασε άμεσα και μίλησε με τον διαιτητή για το περιστατικό που συνέβη στις εξέδρες του St. James' Park, ανέφερε πως άκουσε τις φωνές του κόσμου και γι' αυτό θέλησε να υπάρξει βοήθεια προς τον άτυχο οπαδό που υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

Ο αριστερός οπισθοφύλακας της Τότεναμ ήταν ο πρώτος που πλησίασε τον διαιτητή και του έδειξε το σημείο όπου υπήρχε πεσμένος οπαδός στις εξέδρες του γηπέδου της Νιούκαστλ, το απόγευμα της Κυριακής.

Αμέσως ο Ντάιερ πήγε στον πάγκο των «σπιρουνιών» και ζήτησε από τον γιατρό της ομάδας να πάρει τον απινιδωτή και να τρέξει στην κερκίδα, με το ματς να σταματάει προκειμένου να σωθεί μια ζωή.

«Άκουσα τον κόσμο να φωνάζει να σταματήσουμε και μόλις γύρισα είδα τον πεσμένο οπαδό. Είχα άγχος και πήγα στον διαιτητή, του είπα ότι δεν γινόταν να συνεχίσουμε να παίζουμε εμείς. Του έλεγα “σε παρακαλώ σταμάτα το ματς”» ανέφερε ο Ρεγκιλόν μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Huge respect to Sergio Reguilón and Eric Dier for their quick and decisive actions at St James' Park today ❤️👏 pic.twitter.com/z2fNW3wwn2 — Soccer AM (@SoccerAM) October 17, 2021

"I went to the referee and said 'look at this - stop the match'."



Sergio Reguilón explains what happened during the incident during the first-half of #NEWTOT... pic.twitter.com/L9ayEFWuhx — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 17, 2021