Ρονάλντο: «Η Γιουνάιτεντ θέλει χρόνο προσαρμογής, ρόλος μου είναι να σκοράρω» (vid)

Χρόνο συναρμογής χρειάζονται στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, προκειμένου η ομάδα να «δέσει» μεταξύ της.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ οδηγεί τους «κόκκινους διαβόλους» σε επιτυχίες. Πρόσφατα μάλιστα πρωταγωνίστησε σε ακόμα μια ευρωπαϊκή βραδιά, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη απέναντι στην Αταλάντα, με κεφαλιά, λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι ανήκει στο παρελθόν, καθώς η Γιουνάιτεντ, επικεντρώνεται στο ντέρμπι της Κυριακής (24/10, 18:30) με την Λίβερπουλ στο «Όλντ Τράφορντ». Ο Ρονάλντο, μιλώντας στο «Sky Sports», παραμονές του αγώνα παραδέχτηκε, ότι η ομάδα χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, προκειμένου να είναι 100% έτοιμη.

«Είμαστε σε μία περίοδο που η Μάντσεστερ αντιμετωπίζει ορισμένες αλλαγές. Αγόρασαν εμένα, τον Σάντσο και τον Βαράν. Η προσαρμογή στο σύστημα που παίζουμε θα χρειαστεί χρόνο. Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα πάντα είναι πιθανά. Δεν μιλάω μόνο ατομικά. Μιλάω συλλογικά. Το να κερδίζει τίτλους συλλογικά είναι πιο δύσκολο από ότι ατομικά. Γι αυτό όλοι πρέπει να ξέρουν το ρόλο τους στην ομάδα.

Ο ρόλος μου είναι να σκοράρω γκολ και να βοηθάω την ομάδα μου με την εμπειρία μου. Αν όλοι σκέφτονται έτσι, νομίζω θα είμαστε καλύτερη ομάδα. Όταν δεν έχει άλλη δύναμη να τρέξεις, πρέπει στο μυαλό σου να είσαι δυνατός. Έχουμε φανταστικούς οπαδούς και γήπεδο. Επομένως πρέπει να προχωρήσουμε», ήταν τα λόγια του 36χρονου Πορτογάλου στο «Sky Sports».

