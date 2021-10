Νιούκαστλ: Τέλος κι επίσημα ο Στιβ Μπρους

Ο Στιβ Μπρους έπειτα από κάτι περισσότερο από δυο χρόνια και έχοντας καταφέρει να καθίσει σε πάγκο ομάδας για 1.000η φορά στην καριέρα του, αποτελεί πλέον παρελθόν από τις «καρακάξες».

Ο πολύπειρος προπονητής, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής βρέθηκε σε πάγκο συλλόγου για 1.000η φορά στην καριέρα του, ωστόσο, η Τότεναμ πέρασε από το St. James' Park με το τελικό 3-2.

Η κάτοχος του 10% των μετοχών της Νιούκαστλ, Αμάντα Στέιβλι, ανέφερε πως οι νέοι ιδιοκτήτες χρειάζονταν χρόνο για ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή με νέα πρόσωπα στην ομάδα και ο Στιβ Μπρους, αποτελεί πλέον παρελθόν από το κλαμπ.

Βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας για κάτι περισσότερο από δυο χρόνια, κατέλαβε την 13η και τη 12η θέση του πρωταθλήματος, είχε μια παρουσία στα προημιτελικά του Κυπέλλου και του Λιγκ Καπ, αλλά αυτά φυσικά δεν είναι αρκετά για το μέγεθος της Νιούκαστλ.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.