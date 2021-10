Νιούκαστλ: Προοδεύει στην υγεία του ο 80χρονος φίλαθλος που κατέρρευσε στην εξέδρα κι ανυπομονεί να ξαναπάει γήπεδο!

Ο 80χρονος Άλαν Τζορτ Σμιθ ήταν ο φίλαθλος της Νιούκαστλ που υπέστη καρδιακό επεισόδιο στην εξέδρα κι όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο, περπατά κανονικά και δεν βλέπει την ώρα να επιστρέψει στο γήπεδο!

Τα δύσκολα πέρασαν για τον τον φίλαθλο της Νιούκαστλ που κατέρρευσε στις εξέδρες του «St. James' Park» στο 40ο λεπτό του ματς με την Τότεναμ. Με την έγκαιρη βοήθεια από δύο γιατρούς που βρίσκονταν τυχαία στο σημείο, ένας εξ αυτών ο Τομ Πρίτσαρντ αλλά και τη χρήση του απινιδωτή με την ταχύτατη συνδρομή των ανθρώπων του κλαμπ, ο 80χρονος άνδρας επανήλθε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, σε μια πολύ ευχάριστη είδηση μετά το αρχικό σοκ.

Η οικογένεια του Άλαν Τζορτζ Σμιθ, το πλήρες όνομα του οποίου έγινε γνωστό από τη Νιούκαστλ, έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα προς όλους για τη βοήθεια και τη συμπαράστασή τους, ενημερώνοντας ότι ο 80χρονος φανατικός της ομάδας όχι μόνο έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στην υγεία του και περπατά και πάλι στα πόδια του, αλλά ανυπομονεί να επιστρέψει στο γήπεδο μόλις πάρει εξιτήριο!

The family of Alan George Smith, the fan who required urgent medical care at St. James' Park on Sunday, have released a statement updating supporters on his condition.



He is now fully alert and is up & walking about but remains in hospital while further tests are carried out.