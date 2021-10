Νιούκαστλ - Τότεναμ: Σε σταθερή κατάσταση ο οπαδός, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

Σταθερή είναι η κατάσταση του οπαδού που υπέστη καρδιακό επεισόδιο στην αναμέτρηση Νιούκαστλ - Τότεναμ, όπως ανακοίνωσαν οι Καρακάξες.

Αισιόδοξα είναι τα τελευταία νέα που έρχονται από την Αγγλία.

Όπως ανακοίνωσε η Νιούκαστλ, ο οπαδός που υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης με την Τότεναμ βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και ήδη διακομίσθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

The supporter who was in need of urgent medical assistance has been stabilised and is on their way to hospital.



Our thoughts are with them. 🖤🤍