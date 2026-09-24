Ο πρώην αστέρας της Λίβερπουλ, Άντι Κάρολ, αποκάλυψε στο νέο του βιβλίο πως έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από φιλό της πρώην γυναίκας του.

Ο Άντι Κάρολ προχώρησε σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση, καθώς αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από έναν άνδρα, ο οποίος μάλιστα ήταν και φίλος της πρώην γυναίκας του.

Αναλυτικότερα, ο 37χρονος πλέον ποδοσφαιριστής περιέγραψε την «τραυματική» εμπειρία στο νέο του βιβλίο, «Owning It», το οποίο κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία του Ηνωμένου Βασιλείου την Πέμπτη (24/09).

Ο πρώην Άγγλος διεθνής παραδέχτηκε ότι «δεν μπορεί να ξεχάσει» την σκηνή αυτή, αλλά δεν ήταν σίγουρος αν έπρεπε να την συμπεριλάβει στο βιβλίο, όμως εν τέλει το έκανα, καθώς ελπίζει ότι η αφήγηση της ιστορίας του θα βοηθήσει και άλλους.

«Και άλλα πράγματα που θα ήθελα πολύ να ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάτι μου συνέβη πριν από μερικά χρόνια που ήταν τόσο τραυματικό που αποφάσισα να το συμπεριλάβω σε αυτό το βιβλίο μόνο την τελευταία στιγμή».

«Δέχτηκα σεξουαλική επίθεση, το είπα. Τρομακτικό ακόμη και να το σκεφτεί κανείς και μόνο λίγοι άνθρωποι το γνώριζαν μέχρι τώρα. Εγώ και η Λου (η σύντροφος του) περάσαμε πολύ χρόνο συζητώντας αν θα το αναφέραμε σε αυτό το βιβλίο ή όχι. Απέφευγα τον εκδότη μου για τόσο πολύ καιρό που πιθανότατα υποψιάζονταν ότι δίστασα».

«Είναι τρομακτικό να μιλάω γι' αυτό, αλλά με έχει κάνει το άτομο που είμαι σήμερα όσο και οποιοδήποτε άλλο καλό πράγμα. Και αν το να μιλάω γι' αυτό βοηθάει έστω και έναν άνθρωπο, τότε καλό θα ήταν ότι άξιζε τον κόπο», τόνισε ο άλλοτε άσος της Λίβερπουλ.

Ο Κάρολ συνέχισε εξηγώντας ότι το περιστατικό έλαβε χώρα ένα βράδυ του 2021, μετά από έναν αγώνα που είχε παίξει για την ομάδα της πόλης του, τη Νιούκαστλ. Η τότε σύντροφός του τον είχε πείσει να καλέσει έναν διάσημο φίλο της για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα πυγμαχίας και να μείνουν στο σπίτι μάζι όσο εκείνη θα έλειπε. Ο ποδοσφαιριστής γνώριζε τον άντρα, ο οποίος τον έκανε να «ανατριχιάσει» και τον «βομβάρδιζε» με μηνύματα από την στιγμή που βρήκε τον αριθμό του.

Ο παίκτης θυμήθηκε ότι ένιωσε μία «ζάλη» αφού ήπιε «μερικά ποτά», προτού αποχωρήσει για να πάει για ύπνο. Στη συνέχεια, περιέγραψε ότι ξύπνησε και είδε τον άντρα να προσπαθεί να του επιτεθεί κάτω από τα σεντόνια.

Ο επιθετικός αντέδρασε αμέσως, πετώντας τον άνδρα έξω από το σπίτι του και τον χαστούκισε «όσο πιο δυνατά μπορούσε» όταν προσπάθησε να ξαναμπεί. Ο Κάρολ κάλεσε τότε την αστυνομία, ενώ παράλληλα «έκλαιγε με λυγμούς» στην αγκαλιά της νταντάς (των παιδιών του).

«Ήθελε να κάνει μια ξενάγηση στο σπίτι και ρωτάει αν έχουμε μπουντρούμι του σεξ. Τι στο διάολο; Όταν του λέω ότι σε λίγο θα πάω για ύπνο, δεν αντιδρά. Συνεχίζω να σκέφτομαι τα παιδιά μου που κοιμούνται στον επάνω όροφο και αρχίζω να πανικοβάλλομαι. Στέλνω μηνύματα στη σύντροφό μου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, λέγοντάς της ότι θέλω να φύγει από το σπίτι».

«Αρχίζω να νιώθω λίγο ζαλισμένος και σκέφτομαι: έχω πιει μερικά ποτά, αλλά όχι και τόσα. Μήπως μου έβαλε κάτι στο ποτό; “Λοιπόν, ώρα για ύπνο”, του λέω. “Θα σου καλέσω ταξί”. “Ω, όχι!”, μου απαντά. “Θα μείνω”. Στο δωμάτιο φιλοξενίας, στέλνω ξανά μήνυμα στη σύντροφό μου και μου λέει να τον βάλω σε ένα δωμάτιο στην άλλη πλευρά του σπιτιού. Κοιμάμαι γυμνός και, όταν ξυπνάω, αυτός ο τύπος βρίσκεται κάτω από το πάπλωμα και προσπαθεί να μου κάνει στοματικό σεξ. Πετάγομαι πάνω και φωνάζω: “Τι στο διάολο κάνεις;”».

Ο δράστης αρνήθηκε αρχικά τους ισχυρισμούς, αλλά τελικά κατηγορήθηκε για σεξουαλικά αδικήματα από την αστυνομία και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης. Επίσης, καταχωρήθηκε στο Εθνικό Μητρώο Σεξουαλικών Παραβατών και του απαγορεύτηκε η είσοδος στην πόλη όπου ζούσε ο Κάρολ εκείνη την εποχή.

Andy Carroll reveals he was sexually assaulted by a 'celebrity mate' who was later jailed for three years. pic.twitter.com/G7VQXmm0qz — Daily Mail Sport (@MailSport) September 24, 2026

Ο ίδιος περιέγραψε τη δικαστική διαδικασία ως «ταπεινωτική, ντροπιαστική και απολύτως φρικτή» και δεν μίλησε ποτέ γι' αυτήν με τους γονείς ή τον θεραπευτή του. Ωστόσο, ένιωσε άνετα να το εξομολογηθεί στη Λου μέσα σε μόλις μερικές εβδομάδες από τη γνωριμία τους και τώρα νιώθει έτοιμος να μοιράστει με τον κόσμο το τι συνέβη στα αλήθεια.

«Το τραύμα από αυτό που μου συνέβη δεν έχει περάσει. Ακόμα το αντιμετωπίζω κάθε μέρα. Αν κρατάς κάτι κρυφό για χρόνια, προφανώς δεν θέλεις να το μάθει ο κόσμος. Αλλά μετά άρχισα να σκέφτομαι το περιστατικό σε σχέση με τον τίτλο αυτού του βιβλίου. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για ό,τι μου συνέβη αντί να προσπαθώ να το θάψω, ίσως μπορώ να έχω κάποιο έλεγχο πάνω σε αυτό, αντί να με ελέγχει αυτό».