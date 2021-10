Τομ Πρίτσαρντ, ο γιατρός που έσωσε τη ζωή του φίλου της Νιούκαστλ στο ρεπό του

Ήταν εκεί ως απλός θεατής, αλλά χρειάστηκε να επιτελέσει έργο εκτός βάρδιας. Ο δόκτωρ Τομ Πρίτσαρντ βοήθησε μεταξύ άλλων να επανέλθει ο άτυχος φίλος της Νιούκαστλ μετά το καρδιακό επεισόδιο, και έστειλε το μήνυμα ότι «η έγκαιρη ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή σώζει ζωές».

Το απόγευμα στο «St. James' Park» προμηνυόταν σπουδαίο και συναρπαστικό. Η ατμόσφαιρα σχεδόν εορταστική, με τους φιλάθλους της Νιούκαστλ να είναι εκστασιασμένοι με την αλλαγή σελίδας του κλαμπ, που πέρασε στα χέρια του πανίσχυρου PIF της Σαουδικής Αραβίας. Το γκολ του Κάλουμ Γουίλσον μόλις στα 107'' απογείωσε 52.000 θεατές κι ακόμη και μετά τη γρήγορη ανατροπή της Τότεναμ, ο ενθουσιασμός και η «σπίθα» στο κοινό παρέμενε ζωντανή. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή του 40ο λεπτού, όταν τα πάντα πάγωσαν. Ο Σέρχιο Ρεγιλόν με ένα νεύμα στον διαιτητή Αντρέ Μάρινερ, έδειξε ότι κάτι δεν πάει καλά στην εξέδρα. Ένας ηλικιωμένος φίλος των γηπεδούχων είχε μόλις καταρρεύσει στα καθίσματα και δεχόταν άμεσα τις πρώτες βοήθειες από μερικούς φιλάθλους που βρίσκονταν κοντά, σε ένα σκηνικό που διήρκεσε συνολικά 20 λεπτά μέχρι να διακομιστεί ο φίλαθλος στο νοσοκομείο και να συνεχιστεί το παιχνίδι.



«Άμεσα». Η λέξη-κλειδί που περικλείει μέσα της το happy end του περιστατικού που θορύβησε (τηλε)θεατές εντός κι εκτός Αγγλίας. Δεν πέρασαν παρά μόνο τέσσερις μήνες από την εφιαλτική σκηνή του Κρίστιαν Έρικσεν στο χορτάρι του «Parken Stadium».



Για καλή του τύχη, οι φίλαθλοι που έσπευσαν να βοηθήσουν , ήταν γιατροί. Ένας από αυτούς, υπεύθυνος σε νοσοκομείων επειγόντων περιστατικών, η γνώση κι έγκαιρη εφαρμογή ΚΑΡΠΑ του οποίου αποδείχθηκε σωτήρια. Ασφαλώς, από κοινού με την τάχιστη χορήγηση και χρήση του απινιδωτή, χάρη στην κινητοποίηση του επιτελείου της Νιούκαστλ.



Ο δόκτωρ Τομ Πρίτσαρντ, εκτός των άλλων και γιατρός της Ακαδημίας της Μίντλεσμπρο, χορήγησε τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο φίλαθλο. Χωρίς να έχει ιδέα για το τι συμβαίνει πίσω του, αν το ματς συνεχίζεται ή έχει διακοπεί, έσκυψε για να τοποθετήσει το κεφάλι του φιλάθλου στο ειδικό μαξιλάρι και μαζί με τον φίλο και συνάδελφό του που είχαν πάει μαζί στο γήπεδο, άρχισαν τα σοκ για να τον επαναφέρουν. Και το κατάφεραν.



Credit to your mum. Heard there was a number of people who give him cpr. This guy being one of them. pic.twitter.com/C6Vjm68NRz — Ben Armstrong (@Ben_Armstrong10) October 17, 2021

Ο ίδιος περιέγραψε μία-μία τις κινήσεις του, το πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό και πόσο σωτήρια γρήγορα έδρασαν όσοι βρίσκονταν στην εξέδρα, αλλά κι όσοι παρείχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό μέσω του αγωνιστικού χώρου. Ξαφνικά, η καθημερινότητα στο νοσοκομείο είχε μετατοπιστεί στο γήπεδο:



«Είναι κάτι που συναντάς συχνά στη δουλειά, αλλά δεν μου έχει ξανασυμβεί από όσο θυμάμαι εκτός νοσοκομείου. Ένας ηλικιωμένος κύριος σωριάστηκε στην εξέδρα έχοντας υποστεί καρδιακό επεισόδιο κι αμέσως κάναμε ΚΑΡΠΑ. Το σώμα του ασθενή είχε κλίση, επειδή έπεσε πάνω στα καθίσματα. Μετά από ένα σοκ και λίγες ακόμα πρώτες βοήθειες, καταφέραμε να τον σταθεροποιήσουμε.



Ευτυχώς, οι γιατροί του γηπέδου έφτασαν γρήγορα, του τοποθετήσαμε το μαξιλαράκι στο κεφάλι και ανέλαβαν εκείνοι μετά τις πρώτες βοήθειες που του χορηγήσαμε.

Ένας φίλος μου που καθόταν δίπλα, ο Μάτι, έκανε τεχνητό σοκ στον άνθρωπο μέσω του απινιδωτή.



Δεν είχα ιδέα τι γινόταν πίσω μου, ούτε ότι το ματς είχε διακοπεί. Απλά έδρασα ενστικτωδώς και αφοσιώθηκα στο 100% σε αυτό που συνέβαινε μπροστά μου. Δεν ήμουν μόνος, βοήθησε κι ο φίλος μου κι άλλοι δύο γιατροί που βρίσκονταν εκεί. Ήρθε κι ο γιατρός της Νιούκαστλ για να βοηθήσει.



Ήταν τυχερός, διότι άμεσα έφτασε ένας γιατρός εντατικής θεραπείας, ένας καρδιολόγος κι όλοι μας καταφέραμε να τον επαναφέρουμε. Το έγκαιρο ΚΑΡΠΑ και η έγκαιρη χρήση του απινιδωτή είναι αυτό που έσωσε τη ζωή του άνδρα, όπως έσωσε και τη ζωή του Κρίστιαν Έρικσεν. Γενικά το να λαμβάνεις δράση νωρίς είναι που μετράει. Αν υπήρξε η όποια καθυστέρηση από τους γιατρούς ή ο φίλαθλος βρισκόταν μόνος στο σπίτι του, δεν θα είχε επιβιώσει.



Γι' αυτό το να ενημερωθεί ο κόσμος για την ταχύτητα της ΚΑΡΠΑ και του απινιδωτή είναι το πιο σημαντικό. Ξέρω ότι αρκετοί βουλευτές προσπαθούν να τοποθετήσουν περισσότερους απινιδωτές σε δημόσιους χώρους, σε εμπορικά κέντρα μετά το Euro. Αυτό είναι υπέροχο κι αν ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τον κόσμο, θα σωθούν πολλές ζωές».



"The importance of early CPR and early defibrillation is what saved this man's life"



Doctor Tom Prichard, who provided medical assistance to a fan during Newcastle's match vs Tottenham, discusses the incident after it was confirmed he is "stable and responsive" in hospital. pic.twitter.com/0aUCBIsPHR — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 18, 2021

Αποστολή (ζωής) εξετελέσθη. Λίγη ώρα μετά το τρομακτικό συμβάν, η Νιούκαστλ επιβεβαίωσε πρώτα από τα μεγάφωνα κι έπειτα μέσω των social media ότι ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.



Την επομένη, μίλησε στα αγγλικά media και ο γιος του φιλάθλου, Πολ Σμιθ, του οποίου το πλήρες όνομα δεν είχε γίνει γνωστό.



«Ο φίλαθλος είναι ο πατέρας μου. Έχει ξυπνήσει κι έχει πλήρως τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, αλλά δεν θυμάται ότι βρέθηκε σήμερα στον αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω κάθε άτομο που τον βοήθησε, πιθανόν να ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα χωρίς τη βοήθειά τους».



Η έγκαιρη ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή σώζει ζωές. Αυτό ήταν το μάθημα άλλης μια ανησυχητικής στιγμής στα γήπεδα, που πρέπει να εντείνει την κατάρτιση και την πρόληψη της πολιτείας, στην Αγγλία αλλά και σε κάθε χώρα, για το πώς δρούμε σε ανάλογες καταστάσεις. Γιατί δεν θα υπάρχει πάντα ένας γιατρός στο διπλανό κάθισμα όπως ο Τομ Πρίτσαρντ και οι φίλοι του, για να σώσουν ζωές και να βαφτιστούν ήρωες.



«Όταν επέστρεφα πίσω στη θέση μου, 10.000 φίλαθλοι στην εξέδρα του "Gallowgate" μου φώναζαν ρυθμικά "ήρωας". Αυτή είναι μία από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου».