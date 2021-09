Απορρίφθηκε η προσφυγή της Λιντς για την κόκκινη του Στρούικ (vid)

Κανονικά θα ισχύσει η τιμωρία του Πασκάλ Στρούικ, μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στον αγώνα με την Λίβερπουλ, καθώς η FA απέρριψε την έφεση που άσκησε η Λιντς.

Ο Πασκάλ Στρούικ ανέτρεψε με άσχημο τρόπο τον, Χάρβεϊ Έλιοτ, ο οποίος υπέστη κάταγμα και εξάρθρωση στον αριστερό αστράγαλο και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία ότι ο 18χρονος μέσος των «Reds» θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά τη φετινή σεζόν.

Από την πλευρά της πάντως η Λιντς άσκησε έφεση για την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Πασκάλ Στρούικ, ο οποίος βέβαια λίγες ώρες μετά το ματς ζήτησε συγγνώμη από τον αντίπαλό του, Έλιοτ και του ευχήθηκε περαστικά.

Ωστόσο, η απάντηση που έλαβαν τα «παγώνια» από την FA δεν ήταν ενθαρρυντική, καθώς ενημερώθηκαν ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγγλία, απέρριψε την έφεση κι έτσι η τιμωρία τριών αγωνιστικών για τον Στρούικ θα ισχύσει κανονικά.

