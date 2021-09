Η Λιντς έκανε έφεση για την κόκκινη κάρτα του Στρούικ (vid)

Η Λιντς, όπως αναφέρουν βρετανικά δημοσιεύματα, άσκησε έφεση για την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Πασκάλ Στρούικ για το άσχημο τάκλιν στον Χάρβεϊ Έλιοτ.

Στην αναμέτρηση της Λιντς με την Λίβερπουλ, ο Πασκάλ Στρούικ ανέτρεψε με άσχημο τρόπο τον 18χρονο μέσο των «Reds», Χάρβεϊ Έλιοτ, ο οποίος έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο, σε έναν σοκαριστικό τραυματισμό!

Ο Στρούικ αντίκρισε απευθείας την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή, έστω και με μικρή καθυστέρηση και αποβλήθηκε από το παιχνίδι, με την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα με 3-0 από την Λίβερπουλ.

Οπως αναφέρουν στην Αγγλία, η Λιντς άσκησε έφεση για την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Πασκάλ Στρούικ, ο οποίος βέβαια λίγες ώρες μετά το ματς ζήτησε συγγνώμη από τον αντίπαλό του, Έλιοτ και του ευχήθηκε περαστικά.

🚨 BREAKING 🚨



Leeds United have confirmed they have submitted an appeal for Pascal Struijk’s Red card against Liverpool.



The club won’t make any further comment until a decision is made on the outcome of the appeal. pic.twitter.com/HEIbcEBYeJ