Μάντσεστερ Σίτι: Αφαίρεσε από την μπουτίκ της οτιδήποτε έχει σχέση με τον Μεντί

Όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με τον Μπέντζαμιν Μέντι, ο οποίος κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς και σεξουαλική επίθεση, αποσύρθηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά και την μπουτίκ της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γάλλος αμυντικός θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, μετά τις κατηγορίες εις βάρος του για τέσσερις περιπτώσεις βιασμού (οι τρεις στην ίδια γυναίκα) και μια σεξουαλική επίθεση έναντι τριών γυναικών, με την εκδίκαση της υπόθεσης να προγραμματίζεται στις 24 Ιανουαρίου.

Παρά το αίτημα του Μεντί να πληρώσει εγγύηση και να αποφυλακιστεί, οι αρχές του Μάντσεστερ το απέρριψαν. Από την πλευρά της πάντως, η ομάδα του, Μάντσεστερ Σίτι, φαίνεται πως δεν θέλει να έχει καμία σχέση πλέον με τον ποδοσφαιριστή.

Αφού πρώτα τον άφησε εκτός λίστας Champions League τον παίκτη, στη συνέχεια, όπως αναφέρει η «Telegraph», αφαίρεσε και οτιδήποτε έχει σχέση με εκείνον (φανέλες, κούπες με το όνομα του και διάφορα άλλα προϊόντα) από το ηλεκτρονικό κατάστημα του συλλόγου αλλά και την επίσημη μπουτίκ.

