Υπερασπίστηκε τον Μεντί ο Γκουαρδιόλα: «Πριν κρίνουμε τους άλλους, να κρίνουμε τους εαυτούς μας» (vid)

Οι «Πολίτες» πρόκειται να πραγματοποιήσουν εσωτερική έρευνα για το γεγονός ότι ο Μπέντζαμιν Μεντί επέτρεψε σε έναν μάγειρα και δύο φίλους της συντρόφου του να παραβρεθούν στο σπίτι του στο Τσέσαϊρ για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα από την πλευρά του θέλησε να υπερασπιστεί τον Μεντί και ζήτησε από αρκετούς να μη βιάζονται να τον κατακρίνουν.

«Δε σκέφτηκα να αφήσω εκτός τον Μεντί, είναι ένα από τα καλά παιδιά, πρέπει να υπάρχει αγάπη μεταξύ μας. Είναι σπουδαίος για εμάς, έχει μεγάλη καρδιά. Θα ήθελα να δω όσοι τον κρίνουν, αν έχουν την καρδιά που έχει αυτός. Θα ήταν καλό πριν κρίνουμε τους άλλους, να κρίνουμε τους εαυτούς μας. Δε δικαιολογώ αυτό που έκανε, «έσπασε» τους κανόνες, αλλά μη «δίνετε» πολλά μαθήματα σε άλλους.

Φυσικά, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε, αλλά μην τον κρίνετε τόσο σκληρά. Ίσως πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει το ίδιο, είναι εύκολο να κρίνουμε τους άλλους. Ο Mendy ξέρει ότι έκανε ένα λάθος, αλλά τελειώνει εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καταλανός.

"He knows what he has done he will learn in the future"

Pep Guardiola says Benjamin Mendy has learnt from his recent mistakes pic.twitter.com/mTWGkJX4Iq

— Football Daily (@footballdaily) January 3, 2021