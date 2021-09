Ρονάλντο: Πανικός έξω από το «Όλντ Τράφορντ» για την επιστροφή του (pics & vids)

Σε ρυθμούς... Ρονάλντο κινείται το Μάντσεστερ, με τους οπαδούς των «κόκκινων διαβόλων» να βρίσκονται από νωρίς έξω από το «Ολντ Τράφορντ» και να τραγουδούν για τον Πορτογάλο αστέρα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την Γιουνάιτεντ, κόντρα στη Νιουκάστλ σε λίγες ώρες (11/09, 17:00) και μένει να δούμε αν ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ του δώσει φανέλα βασικού ή αν θα τον περάσει στο ματς ως αλλαγή.

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ, δεν θα μπορούσαν να μην είναι ενθουσιασμένοι από την πλευρά τους, για την επιστροφή του 36χρονου επιθετικού στην ομάδα τους. Ενδεικτικό άλλωστε ότι από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (11/09) βρίσκονται στο «Ολντ Τράφορντ» για να τον παρακολουθήσουν ξανά από κοντά στο γήπεδο αλλά και για να προμηθευτούν μία φανέλα του από την μπουτίκ του συλλόγου.

Άλλοι πάντως έχουν ξεκινήσει από τώρα το τραγούδι για τον Ρονάλντο, στήνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μικρό πάρτι έξω από το γήπεδο των «κόκκινων διαβόλων».

Ronaldo has arrived Old Trafford. #mufc pic.twitter.com/COlyeQGBtO

Gonna hear a lot of this today. pic.twitter.com/JbMluueTkv

Ronaldo flags are appearing around the city 👌 pic.twitter.com/Paj0XpYncK

Fans waiting for Ronaldo and the #mufc squad outside the team hotel. [@LaurensJulien] pic.twitter.com/yzxO48674Q