Σόλσκιερ: «Ο Ρονάλντο θα κάνει σίγουρα ντεμπούτο με τη Νιουκάστλ» (vid)

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ επιβεβαίωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την Γιουνάιτεντ, κόντρα στη Νιουκάστλ αυτό το Σάββατο (11/09, 17:00).

Αποτελούσε ερωτηματικό αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστεί ή όχι το Σάββατο με τις «καρακάξες» για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Τελικά, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ήρθε για να βάλει τέλος στις απορίες όλων λέγοντας πως θα ο Πορτογάλος αστέρας θα πάρει χρόνο συμμετοχής με τους «κόκκινους διαβόλους», χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει αν θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα.

«Θα είναι στο γήπεδο σε κάποια φάση, αυτό είναι σίγουρο. Έκανε καλή προετοιμασία στην Ιταλία, είχε μία καλή εβδομάδα με εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νορβηγός τεχνικός.

Από την πλευρά του πάντως ο 36χρονος επιθετικός ανέφερε πως παρά την εμπειρία του, είναι λογικό να εμφανιστεί νευρικός και αγχωμένος το Σάββατο στο «Ολντ Τράφορντ».

«Είναι λογικό να είμαι νευρικός και αγχωμένος το Σάββατο παρά τα όσα έχω κάνει και την εμπειρία που έχω πλέον...», ήταν τα λόγια του «CR7».

🗣"He will definitely be on the pitch at some point. That's for sure."



Ole Gunnar Solskjaer confirms Cristiano Ronaldo will make his 2nd Manchester United debut this Saturday against Newcastle. pic.twitter.com/H7g6jLlWL3