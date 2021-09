Ανυπόμονοι οι φίλοι της Γιουνάιτεντ για το ντεμπούτο του Ρονάλντο, τεράστιες ουρές έξω από το «Ολντ Τράφορντ» (vid)

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν σχηματίσει από το νωρίς το πρωί του Σαββάτου (11/09) ουρές έξω από το «Ολντ Τράφορντ», προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το ντεμπούτο του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ επιβεβαίωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την Γιουνάιτεντ, κόντρα στη Νιουκάστλ αυτό το Σάββατο (11/09, 17:00). Το θέμα είναι αν θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα ή θα βοηθήσει την ομάδα του, ερχόμενος από τον πάγκο.

Αυτό όμως έχει μικρή σημασία για τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, οι οποίοι μόλις ενημερώθηκαν ότι ο Πορτογάλος αστέρας θα αγωνιστεί όπως και να 'χει κόντρα στις «καρακάξες», έφτασαν από το πρωί του Σαββάτου (11/09) έξω από το «Όλντ Τράφορντ».

Μάλιστα, γι' ακόμη μία ημέρα έχουν σχηματιστεί ουρές από τους φιλάθλους των «κόκκινων διαβόλων», προκειμένου να προμηθευτούν μία φανέλα του Ρονάλντο.

Θυμίζουμε ότι η φανέλα του 36χρονου επιθετικού, έγινε best seller του καλοκαιριού στο αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς τα έσοδα έφτασαν μέχρι και 219 εκατομμύρια ευρώ από τις πωλήσεις.

🔴 Manchester United fans are already queuing to get Cristiano Ronaldo shirts ahead of their 3pm kick off against Newcastle. pic.twitter.com/Wce3ebyf3y