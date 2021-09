Βραζιλία - Αργεντινή: Η Τότεναμ τιμωρεί με πρόστιμο τους Ρομέρο και Λο Σέλσο (vid)

Εξαλλη με τις τελευταίες εξελίξεις είναι η διοίκηση της Τότεναμ, γι' αυτό κι αναμένεται να επιβάλει πρόστιμο στους Αργεντίνους ποδοσφαιριστές της ομάδας, Κρίστιαν Ρομέρο και Χιοβάνι Λο Σέλσο.

Η αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Αργεντινή διεκόπη οριστικά έπειτα από την εισβολή αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να προβούν στη σύλληψη τεσσάρων Αργεντινών διεθνών που ταξίδεψαν από την Αγγλία. Ο λόγος για τους Εμιλιάνο Μαρτίνες, Χιοβάνι Λο Τσέλσο, Κριστιάν Ρομέρο και Εμιλιάνο Μπουενδία.

Τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής (05/09) στο «Superclasico», κάνουν το γύρο του κόσμου και οι ποδοσφαιριστές της Τότεναμ, βρίσκονται στο επίκεντρο των γεγονότων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα, στις τάξεις των «σπιρουνιών» επικρατεί δυσαρέσκεια αλλά και οργή για τους δύο ποδοσφαιριστές της, Κρίστιαν Ρομέρο και Χιοβάνι Λο Σέλσο, καθώς αγνόησαν τις οδηγίες που τους είχαν δοθεί και συμμετείχαν κανονικά στις υποχρεώσεις της ομάδας. Μάλιστα, οι ιθύνοντες του συλλόγου δεν θα το αφήσουν έτσι καθώς αναμένεται να τους επιβάλει πρόστιμο.

Η Τότεναμ είχε συμφωνήσει με την ομοσπονδία της Αργεντινής ώστε οι ποδοσφαιριστές να παρευρεθούν σε 2 από τα 3 παιχνίδια της ομάδας, αλλά ο Σκαλόνι σε δηλώσεις του τόνισε πως δεν είχε ενημερωθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως οι Λο Σέλσο και Ρομέρο θα παραμείνουν στην αποστολή της Αργεντινής για το ματς με τη Βολιβία (10/09, 02:30) κι έτσι θα χάσουν λόγω υποχρεωτικής καραντίνας τα παιχνίδια με Κρίσταλ Πάλας, Ρεν για το Conference League, αλλά και πιθανότατα και το ντέρμπι με την Τσέλσι.

⚠️ One of the craziest things I’ve ever seen.



Brazilian police have walked on to the pitch and stopped the match to detain the 4 Argentinian players who lied to enter the country. Lo Celso, Buendia, Romero and Emi Martinez.



Madness ☠️



pic.twitter.com/A0RxcQWuZx