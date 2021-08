Κλοπ για Τσιμίκα: «’’Κρύο αίμα’’ ο Κώστας, χωρίς τη σέντρα του δεν θα είχε σκοράρει ο Ζότα» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ έπλεξε για μια ακόμη φορά το εγκώμιο του MVP της Λίβερπουλ κόντρα στη Μπέρνλι, Κώστα Τσιμίκα, εστιάζοντας στην εντυπωσιακή ασίστ του για το 1-0 του Ζότα.

Το πρώτο ματς του Κώστα Τσιμίκα στο «Άνφιλντ» ως βασικού με τη Λίβερπουλ, τα είχε όλα: Πρώτη ασίστ στην Premier League με υπέροχη σέντρα ακριβείας για το κεφάλι του Ντιόγκο Ζότα, standing ovation από τους φιλάθλους κατά την αλλαγή του, MVP στην ψηφοφορία τόσο των Reds όσο της Premier League. Μέσα σε όλα αυτά, ήρθε να προσθέσει το... κερασάκι της επιβράβευσης ο Γιούργκεν Κλοπ.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί της Μπέρνλι για τον Έλληνα μπακ, ο Γερμανός τεχνικός εστίασε στο «κρύο αίμα» στη φάση του 1-0 και την τρομερή του σέντρα, χωρίς την οποία ο Πορτογάλος στράικερ δεν θα είχε βρει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ και να βάλει σε τροχιά νίκης τη Λίβερπουλ.

«Ο Κώστας έπαιξε πάρα πολύ καλά, είχε “κρύο αίμα” στη στιγμή του πρώτου γκολ. Χωρίς αυτή τη σέντρα δεν θα είχαμε σκοράρει.

«Και οι δύο μας φουλ-μπακ είχαν ένα καλό παιχνίδι. Εντυπωσιακό, αν θέλετε, αν υπολογίσουμε και τις ασίστ. Ο Κώστας με τη σέντρα του κι ο Τρεντ με το «τσίμπημα» για τον Μανέ. Ήταν πολύ καλοί κι αμυντικά σε ένα δύσκολο ματς».

Jurgen Klopp on Trent and Kostas Tsimikas:



"Both full-backs had a good game. Spectacular if you like with the assists. They were defensively good in a difficult game." pic.twitter.com/850JbkVAN4