Η αναγνώριση του Τσιμίκα: Standing ovation στο Άνφιλντ! (vid)

Φοβερή στιγμή για τον διεθνή μπακ που έκανε σπουδαία εμφάνιση και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο της Λίβερπουλ.

Ο Τσιμίκας έδωσε την πρώτη του ασίστ με τη Λίβερπουλ στο ματς με τη Μπέρνλι. Τη στιγμή της αλλαγής του ο Έλληνας διεθνής μπακ, που είχε χτυπήσει, χειροκροτήθηκε από όλο το Άνφιλντ. Μία ξεχωριστή στιγμή για ένα παιδί που κάποτε δεν ήταν βασικός στον Πανσερραϊκό αλλά καθιερώθηκε στον Ολυμπιακό και ζει τώρα το απόλυτο ποδοσφαιρικό του όνειρο παίζοντας στην Premier League.

