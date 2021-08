Τσιμίκας - Λίβερπουλ: MVP από τους Reds και την Premier League! (pic)

Πρώτη ασίστ και πρώτο βραβείο MVP για τον Κώστα Τσιμίκα στην Premier League, κερδίζοντας την αναγνώριση από την πλειοψηφία των φιλάθλων του Νησιού για την εμφάνισή του κόντρα στη Μπέρνλι!

Η εξαιρετική εμφάνιση του Κώστα Τσιμίκα κόντρα στη Μπέρνλι που συνοδεύτηκε κι από την παρθενική του ασίστ στην Premier League, αναγνωρίστηκε τόσο από τους φίλους της Λίβερπουλ όσο κι από την ίδια τη διοργανώτρια αρχή.

Αφού δέχθηκε και το standing ovation από την Κόκκινη εξέδρα κατά την αλλαγή του, ο Έλληνας μπακ ψηφίστηκε MVP της νίκης κόντρα στους Κλάρετς σε ποσοστό 42,8% μέσα από ψηφοφορία 47.000 φίλων των Reds, αφήνοντάς πίσω του τους συνυποψήφιους Έλιοτ, Αλεξάντερ-Άρνολντ και Άλισον.

Ακόμη υψηλότερο ήταν το ποσοστό της προτίμησης στο site της Premier League λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, με τον Τσιμίκα να καταλαμβάνει το 47,3% από τις 34.503 ψήφους και να ξεπερνά τον Ντιόγκο Ζότα, σε μια διπλή πιστοποίηση της κορυφαίας ως τώρα εμφάνισης του 24χρονου μπακ στο Νησί.

Another solid performance from the Reds



Who gets your Player of the Match vote? #LIVBUR