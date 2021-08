Γκρίλις: Υπογράφει πενταετές συμβόλαιο και ανακοινώνεται από την Σίτι (pic)

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Τζακ Γκρίλις, καθώς την Τετάρτη (04/08) ο 25χρονος άσος αναμένεται στο Μάντσεστερ για να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους «πολίτες».

Τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι προβάρει ο Τζακ Γκρίλις, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να βγάζει 100 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της για να τον κάνει δικό της από την Άστον Βίλα. Μία μεταγραφή - ρεκόρ στην ιστορία της Premier League, καθώς καμία άλλη ομάδα δεν έχει ξοδέψει τόσα πολλά χρήματα για έναν ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο 25χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται εντός της ημέρας (04/08) στα γραφεία των «Πολιτών» προκειμένου να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τη νέα του ομάδα κι εν συνεχεία να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Πάντως η Άστον Βίλα, από την πλευρά της βρήκε ήδη τον αντικαταστάτη του, αποκτώντας τον Λέον Μπέιλι από την Λεβερκούζεν, έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Ετσι, το μόνο που απομένει είναι πέσουν οι υπογραφές κι έπειτα η Μάντσεστερ Σίτι να ανακοινώσει με κάθε επισημότητα, αυτή τη σπουδαία μεταγραφή.

Work in progress. Final stages since yesterday, final details to be fixed with all parties involved - player side too, on a five years contract. 🔵 #MCFC



Jack Grealish, getting closer and closer to Manchester City. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/6Xjv7PDBD0