Αστον Βίλα: Επίσημα «χωριάτης» ο Μπέιλι (vid)

Ο Λέον Μπέιλι είναι κι επίσημα ποδοσφαιριστής της Άστον Βίλα από σήμερα (04/08), με τον Τζαμαϊκανό επιθετικό να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο.

Η Άστον Βίλα βρήκε στο πρόσωπο του Λέον Μπέιλι τον αντικαταστάτη του Τζακ Γκρίλις, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «χωριάτες» ήταν σε ανοιχτή γραμμή το προηγούμενο διάστημα με την Λεβερκούζεν και τελικά κατέληξαν σε συμφωνία για την μεταγραφή του Λέον Μπέιλι στην Άστον Βίλα, στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 23χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ, ο οποίος αγωνίστηκε για τρία χρόνια στις «Ασπιρίνες» πετυχαίνοντας 39 γκολ και 22 ασίστ, θα φοράει τη φανέλα της Άστον Βίλα μέχρι το 2025.

What will @LeonBailey bring to Aston Villa? 🤔



"I'm always there for the team whenever the team needs me, and always put on a great show for the fans." 🔥#WelcomeLeon