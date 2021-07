Βαράν: Η Premier League αρχίζει και επενδύει στης αμύνης τα παιδιά (vids)

Η Γιουνάιτεντ πήρε τον Βαράν, έχει τον Μαγκουάιρ, η Σίτι έχει Ντίας – Στόουνς, η Τσέλσι ψάχνει στόπερ, η Λίβερπουλ πήρε Κονατέ και το κορυφαίο πρωτάθλημα αρχίζει και ... οχυρώνεται στα μετόπισθεν.

Μέσα σε ελάχιστες μέρες, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να κάνει τρεις πολύ σημαντικές κινήσεις. Ν' ανακοινώσει τον Σάντσο, να επεκτείνει το συμβόλαιο του Σόλσκιερ και να επισημοποιήσει τη συμφωνία με την Ρεάλ Μαδρίτης για τον Ράφαελ Βαράν.

Ο Γάλλος αμυντικός, όπως μεταφέρουν τα αγγλικά Media, δεν θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος στη νέα του ομάδα, όμως το πρότζεκτ και ο ενθουσιασμός της συμμετοχής στην Premier League, τον έκαναν από την πρώτη στιγμή να πάρει την απόφασή του.

Έπειτα από 18 τρόπαια με τη Ρεάλ, ο Βαράν μετακομίζει στο «Ολντ Τράφορντ» και αποτελεί ακόμα μια ένδειξη για το γεγονός πως η Premier αρχίζει και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους αμυντικούς...

𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC