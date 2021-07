Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τη μεταγραφή Βαράν από τη Ρεάλ Μαδρίτης (pic & vid)

Το deal των 50 εκατ. ευρώ για τον Ραφαέλ Βαράν έγινε και επίσημο ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Είναι επίσημο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ραφαέλ Βαράν και ανακοίνωσε την κατ' αρχήν συμφωνία της με τη Ρεάλ Μαδρίτης στα 50 εκατομμύρια ευρώ για τον Γάλλο στόπερ, έχοντας διευθετήσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες του deal και της ανταλλαγής εγγράφων με τους Μαδριλένους.

Όπως συνέβη και στην περίπτωση του Τζέιντον Σάντσο, ανακοινώθηκε πρώτα η οριστική συμφωνία με τον σύλλογο και πλέον, ο Βαράν αναμένεται στο Μάντσεστερ για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το πενταετές του συμβόλαιο στους Κόκκινους Διαβόλους πριν παρουσιαστεί κι επίσημα με τη νέα του φανέλα.





We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! #MUFC