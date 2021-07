Σόλσκιερ: Ανανέωσε μέχρι το 2024!

Το τυπικό σκέλος της υπόθεσης ολοκληρώθηκε και ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι και το 2024!

Ο Νορβηγός προπονητής κέρδισε την απόλυτη εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών και των διοικούντων τους «κόκκινους διαβόλους» με την προσπάθεια που έκανε η ομάδα την περασμένη σεζόν και κάπως έτσι αποφασίστηκε να συνεχίσουν οι δύο πλευρές την κοινή τους πορεία.

Το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο «Όλε» έχει διάρκεια 3+1 χρόνια και η επισημοποίηση ήρθε μια μέρα μετά και την ανακοίνωση της απόκτησης του Τζέιντον Σάντσο.

«Ο κόσμος της Γιουνάιτεντ θέλει τα σπουδαιότερα τρόπαια για την ομάδα και αυτό θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε. Έχουμε βελτιωθεί εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου και θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε και τα επόμενα χρόνια» σχολίασε ο Σόλσκιερ.

