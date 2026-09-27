Ο Ολυμπιακός ξεκινάει την Κυριακή (27/09) το ταξίδι του στην Β' Εθνική κατηγορία Γυναικών, με μοναδικό στόχο φυσικά την άνοδο του στα... σαλόνια του ποδοσφαίρου γυναικών στη χώρας. Πάμε όμως να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την ομάδα.

Η ίδρυση και η Γ' Εθνική

Η ομάδα ιδρύθηκε αρχικά το 2011 και επανασυστάθηκε το καλοκαίρι του 2025. Τη σεζόν 2025-2026 ξεκίνησε την αγωνιστική της πορεία στη Γ' Εθνική και συγκεκριμένα στον 4ο όμιλο, όπου και κατέκτησε την 1η θέση και παράλληλα την άνοδο στην Β' Εθνική, έχοντας 14 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και διαφορά τερμάτων 136–0!, στατιστικό-ρεκόρ για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ομάδα του Φλέγγα έδειξε από νωρίς ότι ανήκει... αλλού.

Η φετινή πορεία και ο στόχος της ανόδου

Τη φετινή σεζόν τα πράγματα θα δυσκολέψουν, καθώς ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μία κατηγορία με συνολικά 39 ομάδες, ωστόσο μονάχα δύο θα είναι εκείνες που θα χαμογελάσουν στο τέλος της χρονιάς. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Οι Ερυθρόλευκες τοποθετήθηκαν και πάλι στον 4ο όμιλο, ο οποίος είναι και ο μοναδικός με εννέα ομάδες, μαζί με τους Πόντιους Δραπετσώνας, τον Ιάσων Ιλίου, τον Φωστήρα Καισαριανής, τον ΠΑΣ Αθηνών 1966, τον Ποσειδώνα Καμισιανών-Ραπανιανών, τους Τριαντες Ιαλυσού, τις Ελπίδες Ηροδότου και τους Νέους Εργοτέλη.

Όπως είπαμε και πριν, ο νικητής κάθε ομίλου δεν θα «τσεκάρει» αυτόματα το εισιτήριο του για την μεγάλη κατηγορία. Αναλυτικότερα, οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν στην κορυφή των ομίλων τους θα προκριθούν στη δεύτερη φάση. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί κλήρωση και θα δημιουργηθούν δύο ζευγάρια, τα οποία θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες. Οι δύο νικήτριες των ζευγαριών θα είναι και εκείνες που θα πάρουν τα δύο εισιτήρια για την Α’ Εθνική.

Χορηγίες και κάλυψη αγώνων

Σε αντίθεση με την Α' Εθνική, που μόλις πέρσι έγινε υποχρεωτική η κάλυψη των αγώνων, είτε από την κρατική τηλεόραση, είτε από το YouTube κανάλι του εκάστοτε συλλόγου, στη Β Εθνική η κάλυψη δεν είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με το καταστατικό, τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στην ΕΠΟ, τα οποία παραχωρούνται στις ΕΠΣ για να εκδώσει τις αντίστοιχες άδειες προς τα σωματεία ή τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται, ωστόσο η κάλυψη των αναμέτρησεων υπόκειται στην ευχέρεια της εκάστοτε ομάδας.

Αναφορικά με τους χορηγούς, σχεδόν καμία από τις 39 ομάδες της κατηγορίας δεν έχει κάποιον επίσημο σπόνσορα. Ο Ολυμπιακός όμως, λόγω κυρίως και του brand name του, είναι πολύ εύκολο να προσελκύσει χορηγούς. Για τη φετινή σεζόν για παράδειγμα χορηγός των Πειραιωτών θα είναι η αθλητική εταιρεία ένδυσης ρούχων, Adidas.

Σύμφωνα με την ΕΠΟ, χορηγίες μπορεί να υπάρξουν όμως και στα εισιτήρια. Συγκεκριμένα, όριζει πως σε περίπτωση που κάποιο σωματείο επιθυμεί τη διαφημιστική εκμετάλλευση των εισιτηρίων του, είναι υποχρεωμένο να ζητά την άδεια της Ομοσπονδίας, προσκομίζοντας μάλιστα και τη σχετική σύμβαση, ενώ ακόμη υποχρεούται να αποδίδει στην Ε.Π.Ο. το 5% του ποσού που θα εισπράττει από την συμφωνία.

Ποιες είναι οι Ερυθρόλευκες που θέλουν να γράψουν ιστορία;

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει της πρεμιέρας της Κυριακής (27/09), όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον ΠΑΣ Αθηνών 1996 (Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των ερυθρόλευκων εδώ). Πάμε να γνωρίσουμε αναλυτικά το ρόστερ της ομάδας, το οποίο είναι υπό την τεχνική ηγεσία του Τάσου Φλέγγα.

Τερματοφύλακες:

Μαρισόφη Μούγιου

Αννα-Μαρία Παναγιωτοπούλου



Αμυντικοί:

Κωνσταντίνα Μυλωνά

Μαρία Γεωργούλα

Μαρία Ματζάνα

Κωνσταντίνα Ξυλούρη

Ξανθή Μισιρλή

Μέσοι:

Φαίδρα Λόγου

Σοφία Πελεκούδα

Μαρία Ιωαννίδη

Αθηνά-Παρασκευή Φεγγούλη

Μυρτώ Κολέμπα

Επιθετικοί:

Κατερίνα Τζανή

Νάγια Βενιαμίν

Κωνσταντίνα Γιάννου

Αστριντ Λάρσον

Βασιλική Τρυγούτη

Νάνσυ Εμπάγια Ατάκο

Ελπίδα Κατσάνου

Το τεχνικό επιτελείο:

Προπονητής: Τάσος Φλέγγας

Γυμνάστρια: Νάνσυ Κριεμπάρδη

Προπονητής τερματοφυλάκων: Κωνσταντίνος Δάφκος

Γιατρός: Παρασκευάς Βελιτσικάκης

Γιατρός: Ορέστης Κωνσταντάς

Φυσιοθεραπευτής: Χρήστος Παπακίτσος

Φυσιοθεραπευτής: Στέφανος Γκάνιας

Φροντιστής: Χρήστος Κούστας

