Εθνική Κ17: Η ενδεκάδα για το ματς με το Κατάρ
Η Εθνική Παίδων τίθεται αντιμέτωπη με το Κατάρ στους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 απέναντι στο Κατάρ (25/11, 16:30), στο τελευταίο παιχνίδι για αυτή τη φάση της διοργάνωσης.
Το σύνολο του Βασίλη Παπαδάκη έχει ήδη κάνει το 2/2 κι έχει προκριθεί στους «32». Με ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα, θέλει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στον 1ο όμιλο, απέναντι στους οικοδεσπότες, οι οποίοι γνώρισαν την ήττα με 2-0 από την Αίγυπτο.
Αναλυτικά η ενδεκάδα της «γαλανόλευκης» για το παιχνίδι απέναντι στο Κατάρ
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Γείτονας, Αργυρίου, Μπαϊραμίδης, Χαλδέζος, Τσίγκας, Παπαδάκης, Μπινιάρης, Πουλόπουλος, Ψυρούκης, Παπασαραφιανός, Σούβλατζης.
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