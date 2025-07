Ο Πορτογάλος εξτρέμ των Λονδρέζων μίλησε για τον «χαμό» των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα, αφιερώνοντάς τους την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ Συλλόγων.

Για ακόμη μια φορά, ο Πέδρο Νέτο δεν ξέχασε τον αδόκητο χαμό του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Πέμπτη (3/7) σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ της Τσέλσι που αφιέρωσε την πρόκριση των «μπλε» στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στα δυο αδικοχαμένα αδέρφια, τονίζοντας σε δηλώσεις του πως οι τελευταίες ημέρες ήταν αρκετά δύσκολες συναισθηματικά.

Προηγουμένως, και συγκεκριμένα στον προημιτελικό με την Παλμέιρας, ο εξτρέμ των «μπλε» είχε μπει στο γήπεδο κρατώντας μια φανέλα που έγραφε τα ονόματα των δυο άτυχων ποδοσφαιριστών.

«Ήταν πραγματικά δύσκολο τις τελευταίες μέρες και θέλω απλώς να αφήσω ένα μήνυμα ότι αυτός ο τελικός είναι για αυτόν και τον αδερφό του. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα, δύσκολο να μιλήσω γι' αυτό και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσω να το κάνω για αυτόν.

Αλλά θέλω να αφιερώσω αυτόν τον τελικό σε αυτόν και την οικογένειά του και να δείξω την υποστήριξή μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για αυτούς. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που φτάσαμε στον τελικό και το να φτάσουμε εκεί είναι απίστευτο. Είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τον τελικό, να παίξουμε στον τελικό και είμαστε αποφασισμένοι να τον κερδίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 25χρονος.

"I want to dedicate this final to him." 💙



Pedro Neto has paid a touching tribute to Diogo Jota



✍️ | @johncrossmirrorhttps://t.co/rJPbOJQ5lY pic.twitter.com/YCKY50kSVd