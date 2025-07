Ο Ζοάο Πέδρο... οργίασε και με δύο γκολάρες νίκησε μόνος του τη Φλουμινένσε για να στείλει την Τσέλσι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης.

Δεν το έσπασε απλά το ρόδι ο Ζοάο Πέδρο, το... διέλυσε και έστειλε την Τσέλσι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Ο Βραζιλιάνος ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός στην Τσέλσι και «πλήγωσε» την ομάδα που τον μεγάλωσε, τη Φλουμινένσε, αφού με δύο ξεγυρισμένες γκολάρες πήρε από το χεράκι τους Μπλε και έκλεισε τη θέση τους στο μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής (13/07). Πλέον, η Τσέλσι περιμένει να μάθει την αντίπαλό της, που θα προκύψει από το ζευγάρι Παρί Σεν Ζερμέν - Ρεάλ Μαδρίτης.

18' João Pedro, are you serious?! ⚽💥 First start, first goal, and it’s against his old club! Chelsea 1-0 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/FCGpBnlBnc

Οι Λονδρέζοι είδαν το νερό να μπαίνει στο... αυλάκι από νωρίς. Στο 18', η μπάλα έπεσε στα πόδια του Ζοάο Πέδρο κι αυτός με φανταστικό πλασέ εκτός περιοχής την έστειλε στην αγκαλιά των διχτυών για να κάνει το 1-0 και να «σπάσει» τον αναγνωριστικό ρυθμό των πρώτων λεπτών.

Λίγα λεπτά μετά, η Τσέλσι άγγιξε το δεύτερο γκολ με τον Γκουστό, αλλά η Φλουμινένσε συνήλθε και ανέβασε στροφές, βλέποντας μάλιστα τον Κουκουρέγια στο 26' να σταματά πάνω στη γραμμή το τελείωμα του Χέρκουλες μέσα από την περιοχή. Η ισοφάριση που θα άλλαζε τα δεδομένα δεν ήρθε ποτέ για τους Βραζιλιάνους, που το.. πλήρωσαν. Και πάλι με «τιμωρό» τον Ζοάο Πέδρο.

56' JOÃO PEDRO HAS DONE IT AGAIN! ⚽️⚽️



A brace in his first @ChelseaFC start, two absolute bangers. The Brazilian wonderkid is making serious noise. 💫🇧🇷



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/ornUPa0dUe