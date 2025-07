Η Τσέλσι που έδωσε περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ για τον Ζοάο Πέδρο τον είδε να κάνει με σουτάρα και το 0-2 με τη Φλουμινένσε.

Ένας... μαγικός Ζοάο Πέδρο κάνει ότι θέλει την άμυνα της Φλουμινένσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Ο Βραζιλιάνος έβαλε και 2ο γκολ στο Τσέλσι - Φλουμινένσε στο 56' με φοβερή κίνηση και σουτάρα και δεν πανηγύρισε ούτε σε αυτή τη φάση από σεβασμό προς τον σύλλογο της χώρας του καφέ που ξεκίνησε την καριέρα του.



🚨🌎 GOAL | Chelsea 2-0 Fluminense | Joao Pedro



JOAO PEDRO DOUBLES THE LEAD FOR CHELSEA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WHAT A FANTASTIC FINISH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/DPbCUBIskB