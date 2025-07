Η Τσέλσι δαπάνησε περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ για τον Ζοάο Πέδρο και ο Βραζιλιάνος με το... καλησπέρα ως βασικός βρήκε δίχτυα!

Πριν μια εβδομάδα ο Ζοάο Πέδρο έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, στην καριέρα του, μετακομίζοντας στο Λονδίνο για λογαριασμό της Τσέλσι. Ωστόσο, το πρώτο παιχνίδι δεν έγινε στο Νησί, αλλά στις ΗΠΑ. Ο Βραζιλιάνος στη 2η του συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αλλά και στην πρώτη του ως βασικός βρήκε δίχτυα για τους Μπλε. Η μεταγραφή των 60+ εκατ. λιρών πέτυχε ένα τρομερό τέρμα κόντρα στη Φλουμινένσε για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ωστόσο, δεν το πανηγύρισε, μιας και ο παίκτης άρχισε την καριέρα του στον βραζιλιάνικο σύλλογο.

