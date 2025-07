Η FIFA επέβαλε στους αμυντικούς της Παρί Σεν Ζερμέν, Πάτσο και Λούκας Ερναντές ποινή δύο αγωνιστικών, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκαν στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025 με την Μπάγερν Μονάχου.

Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA ανακοίνωσε την τιμωρία των αμυντικών της Παρί Σεν Ζερμέν, Πάτσο και Λούκας Ερναντές, οι οποίοι θα χάσουν τους δύο επόμενους αγώνες, μετά την αποβολή τους με κόκκινη κάρτα στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025 απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.



Αυτό σημαίνει πως οι δύο αμυντικοί θα απουσιάσουν από τον ημιτελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και, σε περίπτωση πρόκρισης της PSG, θα χάσουν και τον μεγάλο τελικό. Η γαλλική ομάδα έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, με την ελπίδα να μειωθούν οι ποινές, υπό την προϋπόθεση, ότι θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Βασίλισσας.

Ο Λουίς Ενρίκε καταδίκασε τη σκληρότητα της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε ο Πάτσο. Ο αμυντικός από τον Ισημερινό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 82ο λεπτό, μετά από ένα αργοπορημένο φάουλ στον Γκορέτζκα. Από την άλλη, ο Ερναντές, που μπήκε στο παιχνίδι στο 80ό λεπτό, αποβλήθηκε δώδεκα λεπτά αργότερα, στο 92ο λεπτό για ένα χτύπημα με τον αγκώνα του στο πρόσωπο του Γκερέιρο.

