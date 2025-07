Θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων έκλεισε και η Παρί Σεν Ζερμέν που νίκησε με 2-0 την Μπάγερν, παίζοντας με εννέα μετά το προβάδισμά της. Ανησυχία στους Βαυαρούς για τον άσχημο τραυματισμό του Μουσιάλα

Ασταμάτητη η Παρί Σεν Ζερμέν που φορτσάρει για ακόμη μία κούπα! Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε νίκησε με 2-0 την Μπάγερν σε ένα ματς που τα είχε όλα και έφυγε για τους «4» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Μουσιάλα στον αστράγαλο, με τον Γερμανό να αποχωρεί στο ημίχρονο με φορείο αφήνοντας σε αγωνία τους Βαυαρούς. Με εννέα τελείωσε το παιχνίδι η Παρί, μετά τις αποβολές των Πάτσο και Ερναντές.

Το πρώτο μέρος είχε καλό ρυθμό, φάσεις εκατέρωθεν, αλλά όχι κάποιο γκολ. Οι Βαυαροί είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως η Παρί ήταν αυτή που άγγιξε πρώτη το γκολ στο 3' με τον Ντουέ και αργότερα με τον Κβαρατσχέλια. Η Μπάγερν απάντησε στο 27' με το διαγώνιο σουτ του Ολίσε που εξουδετέρωσε ο Ντοναρούμα, με τον Νόιερ να απαντάει στο 32' με διπλό «στοπ» στην προσπάθεια του Γεωργιανού. Στο 38', ο Κέιν αστόχησε με κεφαλιά από καλό σημείο, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Ντοναρούμα είπε ξανά «όχι» στην προσπάθεια του Πάβλοβιτς.

Στο δεύτερο μέρος, η Παρί μπήκε με το πόδι στο γκάζι, με τον Νόιερ να πραγματοποιεί νέα καλή επέμβαση στο 49' στο τετ - α - τετ του Μπαρκολά. Η Μπάγερν απάντησε στο 65' με τον Ολίσε, ενώ στο 74' οι Παριζιάνοι άγγιξαν το γκολ με τον Ντεμπελέ που δεν κατάφερε να σκοράρει προ κενής εστίας.

Τη λύση ήρθε να δώσει ο Ντουέ στο 78' με συρτό σουτ έξω από την περιοχή του Νόιερ για το 1-0. Λίγο αργότερα, ο Πάτσο άφησε την ομάδα του με δέκα μετά από επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Γκορέτσκα. Ο Κέιν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντοναρούμα στο 87', γκολ που ακυρώθηκε για οφσάιντ όπως και του Ουπαμεκανό για τον ίδιο λόγο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στις καθυστερήσεις η Παρί έχασε και τον Ερναντές που αποβλήθηκε για αγκωνιά, όμως ο Ντεμπελέ «σφράγισε» τη νίκη στο 90+6' διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Στα ημιτελικά, οι Παριζιάνοι θα αναμετρηθούν είτε με την Ρεάλ είτε με την Ντόρτμουντ.

79' DÉSIRÉ DOUÉ! Excellent finish into the bottom corner and PSG lead 1-0! pic.twitter.com/FGfPQY67Gh

TAKE A BOW, OUSMANE DEMBÉLÉ!



A brilliant stoppage-time strike and PSG double their lead with nine men! pic.twitter.com/2lZschE1ga