Ρεάλ Μαδρίτης και Μπορούσια Ντόρτμουντ θα αναμετρηθούν στα προημιτελικά του Μουντιάλ Συλλόγων (5/7, 23:00), ωστόσο μια κίτρινη κάρτα δεν θα επιτρέψει στα αδέρφια Μπέλινγκχαμ να τεθούν αντιμέτωποι.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (2/7) η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε 2-1 της Μοντερέι με πρωταγωνιστή τον Γκιρασί και έκλεισε θέση για την οκτάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Εκεί, θα βρει απέναντί της την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία χάρη σε γκολ του Γκαρθία νίκησε 1-0 τη Γιουβέντους το βράδυ της Τρίτης (1/7). Το παιχνίδι αναμένεται με αρκετό ενδιαφέρον από το φίλαθλο κοινό, ωστόσο ήδη έχασε ένα μέρος της... «αίγλης» του.

Η διαφαινόμενη κόντρα ανάμεσα στα αδέρφια Μπέλινγκχαμ, δεν θα πραγματοποιηθεί! Ο λόγος είναι η κίτρινη κάρτα που αντίκρισε ο Τζομπ στο παιχνίδι με τους Μεξικανούς, η οποία του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής στα προημιτελικά. Έτσι ο... μικρός, θα παρακολουθήσει από την εξέδρα την προσπάθεια της ομάδας του απέναντι στον Τζουντ και τους «μερένγχες».

Even if Dortmund win and face Real Madrid next round, Jobe Bellingham will be suspended and won't be able to play against his brother Jude 💔 pic.twitter.com/shzVNzwKY9