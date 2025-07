Σε ένα δεύτερο ημίχρονο κυριαρχίας η Ρεάλ βρήκε τον τρόπο να παραβιάσει την εστία του MVP, Ντι Γκρεγκόριο, και με το τελικό 1-0 επί της Γιουβέντους να προκριθεί στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η αλήθεια είναι πως αυτό το σκορ... κολακεύει ιδιαίτερα τη Γιουβέντους. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο άλλωστε σχετικής ισορροπίας, οι Ιταλοί δεν κατέβηκαν ποτέ στο δεύτερο που χαρακτηρίστηκε από πλήρη μαδριλένικη κυριαρχία. Και μπορεί ο Ντι Γκρεγκόριο να κρατούσε όρθιους τους Μπιανκονέρι με αδιάκοπες επεμβάσεις (δέκα στο σύνολο), αλλά το γκολ του Γκονζάλο Γκαρθία αρκούσε για να δώσει τη λύση στην ανώτερη Ρεάλ και να τη στείλει στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Το ματς ωστόσο θα μπορούσε να είχε κυλήσει πολύ διαφορετικά αν η Γιουβέντους είχε σκοράρει στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του παιχνιδιού, όταν ο Κόλο Μουανί έφυγε από αντεπίθεση απέναντι από τον Κουρτουά αλλά πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια (7΄). Προοδευτικά η Ρεάλ πήρε τα ηνία του αγώνα και απάντησε αρχικά με πλασέ του Μπέλινγκχαμ στη μικρή περιοχή που εξουδετέρωσε ο Ντι Γκρεγκόριο (30΄), ο οποίος είχε την απάντηση και στη σουτάρα του Βαλβέρδε στο 45΄.

Δύο επεμβάσεις που αποτέλεσαν απλώς... ζέσταμα για τον Ιταλό, ο οποίος στο β΄μέρος κλήθηκε να κρατήσει μόνος του όρθια τη Γιουβέντους απέναντι σε μια γκαζωμένη Ρεάλ. Βαλβέρδε, Μπέλινγκχαμ και Χάουσεν δεν κατάφεραν να σκοράρουν σε ντεμαράζ ευκαιριών, όμως τη λύση έδωσε τελικά ο Γκονζάλο Γκαρθία με κεφαλιά - οβίδα στον ουρανό των διχτύων από γλυκιά σέντρα του Αλεξάντερ-Άρνολντ (54΄).

54' ⚽ GOAL!

Gonzalo García gets the best of a header in the box and puts @realmadrid in the lead! 🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free |