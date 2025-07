Ο πρόεδρος της Ίντερ, Μπέπε Μαρότα, αποκάλυψε πως οι νύξεις του Λαουτάρο μετά τον αποκλεισμό της Ίντερ είχαν αποδέκτη τον Χακάν Τσαλχάνογλου, ο οποίος βρίσκεται με το... ένα πόδι εκτός κλαμπ!

«Εμφύλιος» έχει ξεσπάσει στην Ίντερ μετά τον απροσδόκητο αποκλεισμό από την Φλουμινένσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025. Μετά το φινάλε του αγώνα ο Λαουτάρο άναψε το... φυτίλι κι έκανε λόγο για έλλειψη ενδιαφέροντος από ορισμένους παίκτες της ομάδας, με τον πρόεδρο των Νερατζούρι, Μπέπε Μαρότα, να αποκαλύπτει το όνομα που φωτογράφισε ο Αργεντινός.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της Ίντερ κατονόμασε τον Χακάν Τσαλχάνογλου, συμπληρώνοντας μάλιστα πως ο Τούρκος είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από το κλαμπ υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

«Δεν είπε το όνομα, αλλά θα το πω εγώ. Αναφερόταν στον Χακάν Τσαλχάνογλου. Θα μιλήσουμε με τον Χακάν. Αν υπάρχουν συνθήκες να χωρίσουμε τους δρόμους μας, θα το κάνουμε χωρίς κανένα πρόβλημα», ανέφερε ο Μαρότα, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα της εξόδου για τον Τούρκο.

