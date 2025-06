Η πρώτη έκπληξη των νοκ-άουτ είναι γεγονός! Η Ίντερ ήταν σκιά του εαυτού της για 75 λεπτά και όταν... ξύπνησε ήταν αργά, με την ψυχωμένη Φλουμινένσε (0-2) να πετάει στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων!

Ένα γκολ στην αρχή, ένα στο τέλος! Και στο ενδιάμεσο πολύ... ξύλο, ένταση και μπόλικη ψυχή. Αυτό ήταν το σχέδιο που χρειάστηκε η Φλουμινένσε ώστε να πετάξει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων την Ίντερ και να ολοκληρώσει την πρώτη έκπληξη των νοκ-άουτ. Τα 75 λεπτά σε... λήθαργο αποδείχθηκαν καταδικαστικά για τους Νερατζούρι που σημάδεψαν το σίδερο δυο φορές στο φινάλε, αλλά η τύχη τους γύρισε την πλάτη. Αντ΄αυτού προτίμησε να χαμογελάσει στην τόλμη της Φλουμινένσε που με το τελικό 2-0 πέταξε για τους «8», περιμένοντας τον νικητή του Μάντσεστερ Σίτι - Αλ Χιλάλ.

Οι Βραζιλιάνοι μάλιστα ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη ευκαιρία του αγώνα, όταν μετά από χαμηλή σέντρα του Αρίας και κόντρα πάνω στον Μπαστόνι, ο Κάνο κινήθηκε στην καρδιά της άμυνας κι εκτέλεσε τον Ζόμερ από κοντά για το 0-1 (3΄). Στο 11΄η Ίντερ απείλησε με δυνατό σουτ του Ντιμάρκο που εξουδετέρωσε ο Φάμπιο, αλλά μέχρι το τελευταίο τέταρτο του αγώνα είχε κατεβάσει τον γενικό...

3' German Cano wastes no time! ⏱️@FluminenseFC off to a flying start 🤯🇭🇺



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTFLU pic.twitter.com/QJPdC9RkEl