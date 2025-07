Λαουτάρο Μαρτίνεζ μετά τον αποκλεισμό της Ίντερ: «Όποιος δεν θέλει να μείνει πρέπει να φύγει»

Ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ προχώρησε σε δηλώσεις μετά τον αποκλεισμό της Ίντερ από την Φλουμινένσε για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ο Αργεντινός έδωσε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο ιταλικό μέσο SportMediaset, μετά την ήττα της Ίντερ με 0-2 από τη βραζιλιάνικη Φλουμινένσε στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Μετά τον αποκλεισμό, ο αρχηγός των Νερατζούρι, ήταν εμφανώς θυμωμένος με πολλούς από τους συμπαίκτες του και εξέφρασε τα συναισθήματά του. «Σίγουρα δεν ήμασταν στο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο», παραδέχτηκε.

«Δεχθήκαμε ένα γκολ και κάναμε λάθη με τις πάσες μας και την υποστήριξη στις θέσεις μας».

Ο Μαρτίνεζ σημείωσε ότι η Φλουμινένσε «σκόραρε μέσα στα πρώτα λεπτά, αλλά μετά αμύνθηκαν βαθιά και αμύνθηκαν καλά. Αναζητούσαν την αντεπίθεση».

«Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, τα δώσαμε όλα», επέμεινε.

«Έκανε ζέστη και για τις δύο ομάδες. Το γήπεδο ήταν στεγνό και για τις δύο ομάδες».

Ο Μαρτίνεζ τόνισε ότι «ήμασταν ψυχικά κουρασμένοι, μας έλειπαν παίκτες».

«Ζητώ συγγνώμη από όλους τους οπαδούς που ήρθαν εδώ για να μας δουν», συνέχισε. «Τώρα ας επικεντρωθούμε στην ξεκούραση και στο να ξεκινήσουμε την επόμενη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Σχετικά με τον νέο προπονητή Κριστιάν Κίβου ο επιθετικός δήλωσε πως «μας έδωσε μεγάλη ώθηση, ακόμα κι αν αποκλειστήκαμε από τη διοργάνωση σήμερα».

«Το μήνυμα είναι σαφές», είπε.

«Όποιος θέλει να μείνει, ας μείνει. Όποιος δεν θέλει να μείνει, ας φύγει. Παλεύουμε για μια σπουδαία φανέλα. Και πρέπει να παλέψουμε για σπουδαία γκολ», ήταν το μήνυμα του Αργεντίνου προς τους συμπαίκτες του.

🚨⚠️ Lautaro Martínez: “I want to fight for top titles. Who wants to stay at Inter, very good and let’s fight. Who doesn’t want to stay, they can go and leave”.



“We need players who want to be here. We are wearing an important jersey. We need top mentality or please, leave”. pic.twitter.com/wNO5XuroNt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2025