Η Ντόρτμουντ υπέταξε τη Μαμελόντι Σάνταουνς με τεσσάρα σε... θρίλερ (4-3), πήρε το πρώτο της τρίποντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και έκανε σημαντικότατο βήμα για την πρόκρισή της στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Νίκησε τον... καύσωνα, νίκησε και τη Μαμελόντι Σάνταουνς η Ντόρτμουντ που «ξεμπερδεύει» με τους ομίλους. Οι Βεστφαλοί «λύγισαν» με ανατροπή και τεσσάρα (4-3) τους αξιόμαχους Νοτιοαφρικανούς στο Σινσινάτι, έκαναν... σεφτέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και παράλληλα «αγκάλιασαν» την πρόκριση στους «16», ανεβαίνοντας στην κορυφή του ομίλου τους με τέσσερις βαθμούς. Την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζουν την Ουλσάν από τη Νότια Κορέα.

Η Μαμελόντι Σάνταουνς μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ μόλις στο 11ο λεπτό μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Ριμπέιρο. Οι παίκτες του Κόβατς ωστόσο, γρήγορα γύρισαν τούμπα το ματς. Η ισοφάριση ήρθε με τον Ενμέτσα μετά από τραγικό λάθος του γκολκίπερ Γουίλιαμς στο 16', η ανατροπή με κεφαλιά του Γκιρασί (34') και το 3-1 με ωραίο σουτ του Μπέλινγκχαμ (45').

Η Ντόρτμουντ πήρε αέρα τριών τερμάτων με το αυτογκόλ του Μουντάου στο 59' και ουσιαστικά καθάρισε τη νίκη, ωστόσο... ίδρωσε στο φινάλε, μιας και η Μαμελόντι με τα γκολ των Ρέινερς (62') και Μοτίμπα (90') μείωσε στο τελικό 4-3.